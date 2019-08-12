Як глухонімий погрожував вбивством кандидату від «Слуги народу»



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Після зникнення цієї детективної історії з публічної площини почали з’являтися білі плями

— Із 190 округом мене пов’язує дівчина, з якою зустрічаюся і живу вже чотири роки… Приєднатися до команди Зеленського надихнули ідеї реалізувати проект «Держава у смартфоні” і запровадити механізми прямої демократії у вигляді референдуму, — зізнався хмельничанин і кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» Олексій Жмеренецький 29 червня під час презентації Зе!Команди у Хмельницькому. До цього невідомий на широкий загал для Хмельниччини 32-річний хлопець за результатами позачергових парламентських виборів зробив сенсацію, випередивши на 1619 голосів діючого нардепа від БПП Романа Мацолу у 190 окрузі з центром у Шепетівці.

Однак за тиждень до виборів прізвище Жмеренецького облетіло стрічки центральних ЗМІ у не дуже приємному світлі. Кандидат у нардепи через соцмережі заявив про погрози розправою, якщо він добровільно не зійде з передвиборних перегонів.

— Сьогодні, 13 липня 2019 року біля мого виборчого штабу у місті Шепетівка до мене підійшли двоє людей та погрожували мені вбивством, якщо я не зніму свою кандидатуру з виборчої кампанії. Вони сказали, щоб забирався з цього виборчого округу, інакше пошкодую. Дослівно було сказано, що я стану дирявим. Себе ж вони назвали представниками з кримінального світу. Я написав заяву до поліції. І тепер звертаюся особисто до Арсена Авакова та прошу забезпечити мою безпеку під час передвиборчої агітації, оскільки маю усі підстави хвилюватися за своє життя та здоров’я, — зазначив у відеозверненні Жмеренецький.

Через два дні поліція Хмельниччини випустила офіційний прес-реліз, в якому відрапортувала: висуванцю «Слуги народу» погрожувало троє чоловіків, з яких двох вдалося з’ясувати — вони мешканці Києва і Київської області. Третього учасника події правоохоронці розшукують. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством», санкція якої передбачає відповідальність у вигляді арешту до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Після зникнення цієї детективної історії з публічної площини почали з’являтися білі плями. 17 липня Шепетівський міськрайонний суд розглянув клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного Андрія Л. за ч.1 ст.129 КК України. За версією поліції, він та його невідомий спільник, яких до Шепетівки привіз водій таксі Fiat Linea, в усній формі висловили у бік потерпілого Жмеренецького погрозу вбивством, повідомивши: «Зникни з даного округу, як кандидат у депутати, якщо не хочеш бути «дирявим». Ці слова кандидат у нардепи сприйняв реально, як таку, що може здійснитись.

У своє виправдання Андрій Л., який, як виявилося, є глухонімим (на судове засідання був запрошений сурдоперекладач — авт.), заперечив озвучення погроз вбивством Жмеренецькому. Однак зазначив, що того дня перебував біля штабу кандидата і бачив, як незнайомий чоловік зустрічався з іншим незнайомим чоловіком.

Крім цього, підозрюваний просив суд при обранні запобіжного заходу врахувати, що на його утриманні перебувають п’ятеро неповнолітніх дітей та дружина, яка не працює. Зрештою, слідчий суддя застосував до нього особисте зобов’язання до 14 вересня, поклавши низку обов’язків: носити електронний браслет, не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування з потерпілим і двома свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Фігурант справи не погодився з мірою запобіжного заходу, яку просив слідчий, і оскаржив ухвалу суду першої інстанції. Підозрюваний Андрія Л. вважав, що йому необґрунтовано оголосили підозру, оскільки для цього відсутні докази. На його думку, пред’явлена підозра не містить підтверджень про настання негативних наслідків психологічного характеру або про зміни в особистому чи державному житті потерпілого.

І додав, що в ухвалі Шепетівського міськрайонного суду і в повідомленні про підозру не конкретно викладені фактичні обставини справи; не вказано, хто саме з двох чоловіків висловили в бік потерпілого погрозу вбивством. При цьому Андрій Л. є глухонімим, а тому висловити усну погрозу не мав фізичної можливості, оскільки є інвалідом з дитинства з вадами слуху та мови, йдеться у тексті апеляційної скарги.

Натомість колегія суддів Хмельницького апеляційного суду дійшла висновків безпідставності доводів апеляційної скарги підозрюваного і залишила все без змін.

Ще однією цікавою деталлю справи є сам автомобіль Fiat Linea, на якому приїхали підозрювані. 15 липня слідчий визнав автівку речовим доказом у кримінальному провадженні, яка повинна зберігатися на території Шепетівського відділу поліції. Наступного дня місцевий суд арештував транспортний засіб, заборонивши власнику та іншим особам ним розпоряджатися і користуватися.

31 липня Шепетівський міськрайонний суд виніс нову ухвалу, пов’язану з цим автомобілем. Власник Fiat Linea через свого адвоката направив клопотання про скасування арешту на машину. Пояснив, що шепетівська поліція не створила належних умови для зберігання транспортного засобу, що може призвести до його пошкодження і нанесення збитків.

Водночас прокурор та слідчий в судовому засіданні зазначили, що ще не всі слідчі дії з арештованим автомобілем проведені. Також заперечували задоволенню клопотання в частині передачі автомобіля власнику на відповідальне зберігання.

Проте Феміда з’ясувала, що будь-яких доказів того, що власник автомобіля може приховати, пошкодити, знищити цей транспортний засіб, сторона обвинувачення не наддала. Також були відсутні достатні дані того, що скасування арешту може негативно вплинути на хід досудового розслідування. Тому суд передав власнику його авто на зберігання до часу скасування самого арешту майна.

Тут треба зауважити, що у день погроз вбивством кандидату в нардепи Жмеренецькому, за кермом Fiat Linea перебував не власник цієї автівки.

Окремо до цього часу, а минуло майже місяць, немає жодної офіційної інформації стосовно третього підозрюваного у справі Жмеренецького, якого розшукувала поліція.

Віталій Тараненко.

Джерело: ngp-ua.info