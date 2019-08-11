Вибори в США: соцопитування показали 8% переваги Байдена над Трампом опитування



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Колишній віцепрезидент США Джо Байден

Згідно з результатами опитування, Байдена підтримують 50% потенційних виборців, тоді як Трампу свої голоси віддали б тільки 42%

Колишній віцепрезидент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз.

Про це свідчить опитування SurveyUSA.

Так, згідно з результатами опитування, демократа Байдена підтримують 50% потенційних виборців, тоді як республіканцеві Трампу свої голоси віддали б тільки 42%.

Крім того, Трампа випередив би і сенатордемократ Берні Сандерс.

Нагадаємо, Трамп напередодні дебатів учасників президентських перегонів від демократів припустив, що його суперником на виборах 2020 року від Демократичної партії стане колишній віцепрезидент Джо Байден.

Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року.

У кампанію вже включилися більш як 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них - колишній віцепрезидент Джо Байден.