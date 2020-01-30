Як в Україні ліквідують масову цифрову безграмотність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 30 тисяч українців уже зареєструвались на освітньому порталі, де вчать шукати інформацію в інтернеті, оплачувати онлайн комунальні послуги та спілкуватись в соцмережах

У січні міністерство цифрової трансформації України запустило масові онлайн-курси з цифрової освіти. На них вже зареєструвались понад 30 тисяч українців, серед яких і 69-річна київська пенсіонерка Єлизавета Семененко. Вона розповідає, що надзвичайно активна у повсякденному житті, але має обмаль знань для онлайн-активності. «Я можу користуватися месенджерами, пишу повідомлення, говорю через відеозв'язок з рідними, але хочу ще опанувати соцмережі, різні програми у моєму телефоні, бо боюся там натиснути зайву кнопку», - каже жінка у розмові з DW.

Єлизавета Семененко така не сама. За даними опитування, проведеного компанією MLS, 53 відсотки українців віком від 18 до 70 років мають цифрові навички на середньому рівні, 38 відсотків - на нижчому від середнього рівні, 15 відсотків зовсім не мають цифрових навичок. При цьому 48 відсотків українців вказали, що мають потребу здобути цифрову грамотність та вдосконалити свої цифрові навички.

Амбітний план

Задля ліквідації цифрової безграмотності міністерство цифрової трансформації запустило національний портал «Дія: цифрова освіта». З його допомогою в Україні за три роки планують навчити шість мільйонів людей користуватися сучасними гаджетами. На думку урядовців, це має підняти конкурентоспроможність українців на ринку праці та підвищити економічний рівень України. «Є проєкти, які змінюють країну. Ми запускаємо освітню онлайн-платформу з навчання українців цифровим навичкам. (…) Згодом це стане нашою національною конкурентною перевагою», - написав на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після запуску освітнього порталу. Навчання на ньому, до речі, безкоштовне.

Єлизавета Семененко розповідає, що зареєструватися на порталі було не складно навіть для неї. «Вводиш там у спеціальне вікно свій номер телефону, тобі приходить на телефон код, за допомогою нього ти реєструєшся», - ділиться досвідом пенсіонерка. За її словами, курсами зацікавилась, оскільки давно хотіла навчитися оплачувати комунальні рахунки онлайн, купувати в інтернеті квитки на потяг чи літак, плануючи відпочинок. Жінка зазначає, що їй відразу сподобалася форма подачі навчального матеріалу - короткі відео, де розповідають, як знайти в інтернеті потрібну інформацію, як зареєструватися у соцмережі і зробити свій перший пост, як працювати з документами, зберігати фото в хмарному сховищі, як убезпечитися від шахраїв в інтернеті, тощо.

«Це те, що мені потрібно. Я і чоловіка «присадила» на це онлайн-навчання. Хоча у нього технічна освіта і він більше розуміє в комп'ютерах, ніж я, але і йому цікаво. Димимося разом», - розповідає Єлизавета Семененко.

Серіали, аби навчання «заходило»

Зараз сайт «Дія: цифрова освіта» працює у тестовому режимі. На ньому розміщені три розділи з відеороликами: базові знання з цифрової грамотності для новачків, цифрова грамотність для вчителів і освітній розділ для батьків «Онлайн-безпека для дітей». Контент для курсів розроблений за допомогою копаній Google, Microsoft, CISCO, Global Teacher Prize, а самі навчальні відео зроблені у вигляді освітніх «серіалів». Формат серіалів - edutainment, де зірки, наприклад актриса Ольга Сумська, телеведучі Марія Єфросініна та Надія Матвєєва, коміки з гумористичного шоу «95 квартал», режисер Руслан Ханумак, у формі діалогу діляться своїм досвідом використання гаджетів у повсякденному житті з експертом з цифрової освіти, а він відповідає на їхні запитання. «Ми прагнули, щоб це було по суті, коротко і цікаво. Особливо враховуючи, що аудиторія нашого порталу - переважно люди, які ніколи раніше не проходили онлайн-курси. Тому обрали ближчий формат освітніх серіалів», - розповідає заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Єлизавета Семенченко з чоловіком вже продивилися всі доступні серії «серіалу» з цифрової освіти для новачків. Жінка навіть пройшла тестування після кожного відео на закріплення вивченого і з нетерпінням чекає на наступні уроки. Розробники обіцяють додавати нові серії упродовж року. Після закінчення навчання та написання фінального тесту користувачі зможуть отримати освітній цифровий сертифікат, який можна надсилати роботодавцю чи публікувати у соцмережах.

Голова правління Всеукраїнської спілки активного довголіття «Айті-бабусі» Ольга Філіпова вважає, що проєкт з цифрової освіти є надзвичайно важливим для українців, особливо для людей старшого віку. За її словами, таких людей вчити сучасним технологіям дуже важко, однак необхідно для більшої інтеграції в сучасне соціальне життя. «Це набагато зменшить і корупцію, і напруження у суспільстві, якщо дійсно все буде у людини у смартфоні і не треба зайвий раз спілкуватися з чиновниками і стояти в чергах в банках чи безкінечно дивитися новини лише в телевізорі», - пояснила DW Ольга Філіпова.

Навіщо створювати створене?

Однак урядова ініціатива вже наразилась на критику. Олексій Доценко, координатор проектів благодійного фонду «Крок назустріч», який займається цифровою освітою українців оффлайн, вважає, що в Україні достатньо можливостей здобувати безкоштовну освіту, в тому числі і цифрову. За його словами, існують освітні платформи Prometheus, «Відкритий Університет Майдану», EdEra, «Будуй своє», Skills academy, онлайн-курси від Google, де можна також безкоштовно і якісно навчитися онлайн цифровим навичкам. Крім цього, існує мережа безкоштовних оффлайнових курсів для всіх вікових категорій.

«Таких освітніх матеріалів в інтернеті багато і кращої якості по всім аспектам. Чому державою витрачалися гроші для запуску цієї платформи - велике запитання. Ці відео малоінформаційні, й у експертності деяких ведучих є сумніви», - поділився з DW Олексій Доценко. На його думку, розробникам курсів не слід було обмежуватися лише окремими категоріями користувачів.

Цифрова освіта за швейцарські гроші

У міністерстві цифрової трансформації наголошують, що згодом на онлайн-платформі з'являться просунуті освітні серіали для різних спеціалізацій, серіали для світчерів, lifestyle-серіали, серіали нових цифрових професій. Якщо освітні інтернет-курси матимуть успіх, то на додаток до них масово по всій країні уряд планує відкривати освітні оффлайн-хаби, де можна буде здобувати поглиблені цифрові навички. До цього залучатимуть бібліотеки, центри надання адмінпослуг, школи та університети.

Наразі проєкт «Дія: цифрова освіта» втілюється за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа. У Фонді DW повідомили, що на запуск порталу, зйомку серіалів, роботу експертів, наповнення контенту з держбюджету України не витрачено жодної копійки. Все оплатили швецарські партнери - і сума фінансування склала понад півтора мільйона гривень. «Зараз проводяться переговори з партнерами, які вже розробили подібні курси. Усі напрацювання будуть інтегровані на національну платформу. Ми хочемо, щоб це була єдина точка входу, де можна буде знайти все для навчання у різних форматах для навчання користуванню з технологіями», - зазначила проєктна менеджерка програми EGAP Фонду Східна Європа Олена Саєнко. Незабаром освітні «серіали» з цифрової грамотності можна буде переглядати і на регіональному телебаченні.

Джерело: Deutsche Welle