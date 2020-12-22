Японська влада зрозуміла Covid-19 краще за більшість. Що таке санміцу?

Це дозволило утримати спалах епідемії в Японії порівняно малим, без великих локдаунів і навіть без масового тестування

Чому коронавірус настільки сильніше вдарив по західній півкулі, ніж по східній? Медичний погляд.

Про це пише видання The Economist.

Коли Diamond Princess, круїзний корабель, на якому практично всі заразилися ковідом, у лютому 2020 року пристав у Японії, це здавалося нещастям для країни. Маленька плавуча чаша Петрі загрожувала перетворити Японський архіпелаг на велику.

Однак у ретроспективі видно, що ранній досвід навчив владу: епідемія в Японії – найм'якша серед країн умовно першого світу, попри те, що в країні дуже старе населення й дуже велика його густота.

Ми вже про це писали:

Японія швидко наділа маски, хоч і не вводила великих карантинів, та зосередилася на подіях суперпоширення (стратегія, яку вона називає «удар по кластерах»), а також привчила своїх громадян уникати трьох З (цей підхід і називається «санміцу»):

Закриті простори (приміщення)

Забиті людьми місця (натовпи)

Задушевні розмови (близька відстань, тривалий час)

Станом на час публікації в Японії за весь період пандемії померли від ковіду менш як 3 тис. людей, порівняно з 6 тис. у Китаї й менше, ніж у США за один день останнім часом.

Смертність у Японії становила 18 осіб на мільйон населення – це більше, ніж у півторамільярдному Китаї, але значно менше за будь-яку іншу країну G7. Для порівняння, друге місце у Німеччини: 239 осіб на мільйон.

Найбільш разюче те, що Японія досягла такого без суворих локдаунів чи масового тестування – двох головних видів зброї у війні проти ковіду в інших розвинених країнах.

«Від самого початку стримання не було нашою метою», – каже Ошітані Хітоші, вірусолог із наукової ради уряду. Це вимагало б визначення всіх можливих випадків, що, вважає Ошітані, нереально в такій великій країні за умови, що багато людей мають м'які чи жодних симптомів: «Навіть якщо тестувати всіх щотижня, все одно декого пропустиш».

Японія проводить найменше тестів у «Великій сімці»: в середньому лише 270 на мільйон населення щодня – порівняно з 4000 на мільйон у США чи Британії. Звісно, це значить, що випадків у Японії більше, ніж зареєстрованих – але порівняйте смертність.

Замість масового тестування уряд спробував застосувати уроки, отримані на Diamond Princess. Коли навіть спеціально навчені лікарі та медсестри на кораблі заразилися, незважаючи на дотримання всіх протоколів для вірусів, що поширюються крапельним шляхом – команда Ошітані-сана вирішила, що вірус поширюється ще й повітряним шляхом (аерозолі).

Уже в березні уряд застерігав громадян уникати «трьох З»: закриті простори, забиті людьми місця, задушевні розмови (звісно, переклад приблизний з метою створити три слова на одну літеру: йдеться всього-на-всього про приміщення, натовпи, тісні контакти). Sanmitsu (санміцу) стало тим вірусом, який мав протидіяти коронавірусу: принцип «уникай трьоз З» став вірусним у соцмережах, він повторювався і відтворювався у традиційних медіа.

Нещодавно Sanmitsu оголошено ключовим словом року в Японії.

Тоді як у решті світу слово року – локдаун

Крім того, досвід Diamond Princess надихнув раннє зосередження на кластерах, випадках суперпоширення.

Що таке суперпоширення коронавірусу і коли воно трапляється

Завдяки кращому розумінню уряд обрав таргетовані, точні обмеження, а не огульні локдауни й метання між крайнощами повного закриття та повного відкриття всього.

Нішімура Ясутоші – міністр, відповідальний за відповідь уряду на епідемію, має з собою прилад, який моніторить кількість вуглекислого газу. Це дає змогу виміряти якість вентиляції під час його зустрічей. Так, під час розмови з кореспондентом The Economist прилад показував 506 частинок на мільйон – значно менше за 1000 чнм, що позначає погану вентиляцію. Попри це, інтерв'ю відбувалося через великий стіл, за пластиковими щитами та в масках.

Дослідники використали Fugaku (Фугаку) – найшвидший суперкомп'ютер у світі, для моделювання різних ситуацій.

Так, навіть у годину пік метро становить низький ризик, якщо всі вікна відчинені, а всі пасажири в масках.

Сидячи по діагоналі, а не навпроти людини, знижуєш ризик інфекції на 75%.

Кінотеатри безпечні, «навіть якщо глядачі їдять попкорн і хот-доги», каже Нішімура-сан. І поки більшість кінотеатрів на Заході закриті, в Японії нове аніме «Клинок, який знищує дияволів» проходить за заповнених залів і стало другим в історії країни фільмом за касовими зборами.

На додачу до санміцу, тих-таки «3 з, три зе», уряд застерігає про:

П'ять конкретніших небезпек

вечірки зі спиртним

випивання групами понад четверо

розмова без масок зблизька

життя в гуртожитках та інших невеликих просторах зі співмешканцями

використання роздягалок, кімнат для перекурів тощо

Звісно, все це розуміння нічого б не значило, якби прості люди ігнорували приписи. Однак японці дотримувалися порад уряду залишатися вдома й самоізолюватися за наявності будь-яких респіраторних симптомів – хоча ці норми не мали жодної законної сили.

«Часом нас критикують за те, що наше суспільство надто однорідне, але цього разу, я думаю, це відіграло позитивну роль», – каже Нішімура-сан.

Японці, й досі прихильники дисципліни та дотримання правил, досі «чистуни», стали такими ще більше.

Поки американці сперечалися про те, чи маски [або, як зневажливо кажуть у слов'янському світі, «намордники»] є обмеженням особистої свободи – японці стояли в чергах, із дотриманням соціальної дистанції, після виходу нової покращеної лінії масок від Uniqlo.

До речі, за перші десять тижнів сезону грипу цього року в Японії було лише 148 випадків звичайного грипу. Це менш ніж 1% від середнього показника за останні п'ять років за той самий період (17000).

І ще краще: хоча населення Японії значно старше в середньому за практично всі країни світу – й тому потенційно вразливіше для Covid-19 – її населення також порівняно здорове. Тільки 4.2% дорослих японців мають ожиріння – стан, який робить цю хворобу значно небезпечнішою. Рівень ожиріння в Японії найнижчий серед усіх країн ОЕСР, наприклад, він удесятеро нижчий, ніж у США.

Японія також має гарну медичну систему, із загальним доступом та з великою кількістю добре обладнаних лікарень. Вона навіть уже мала тренованих спецалістів із відстеження контактів як частину мережі громадського здоров'я ще з 1930-х.

Звісно, всі ці переваги мають свої межі. Вірус, попри все, швидко поширюється в останні тижні, досягаючи рекордів у термінах як випадків, так і щоденної смертності. Уряд мусив виділити військовий медичний персонал для доукомплектування лікарень у найбільше уражених місцевостях.

Але водночас він субсидує внутрішній туризм і сферу громадського харчування у спробі допомогти економіці.

Зараз холодна погода штовхає людей у місця трьох З, як і по всій північній півкулі. Однак у Японії принаймні нещодавнє зростання кількості випадків почалося зі значно нижчого трампліна.

Джерело: texty.org.ua