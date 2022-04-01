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    YouControl створив інструмент для виявлення російських і білоруських активів

    • YouControl
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    YouControl створив інструмент для виявлення російських і білоруських активів
    ілюстрація: Youcontrol

    Сьогодні кожен на своєму місці як може пришвидшує перемогу України у війні

    YouControl запустив міжнародний інструмент для перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами. Платформа RuAssets виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна. Також сигналізує про пов’язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами.

    Для чого створили

    Сьогодні кожен на своєму місці як може пришвидшує перемогу України у війні. Команда YouControl зосередила зусилля на тому, що робить найкраще – на створенні корисних інструментів на основі відкритих даних. RuAssets покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв'язки з рф чи білоруссю. Адже для компаній така співпраця – значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні. Крім того, чим швидше міжнародна спільнота ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше «загнуться» компанії, що фінансують війну проти України. А значить світ відправить агресорів в економічний «бан».

    Головна пошукова сторінка RuAssets

    Головна пошукова сторінка RuAssets

    Можливості RuAssets

    • Дозволяє виявляти навіть найбільш приховані зв'язки бізнесів та осіб з країнами-агресорами через ланцюги посередників. Тобто, якщо людина має навіть непрямий контакт – через родичів, роботу, посадові повноваження – інструмент покаже зв'язок як можливий фактор ризику.
    • Містить найбільш повний список російських та білоруських PEP з понад 100 джерел.
    • Аналізує дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи (15+ країн).
    • Перевіряє юридичних та фізичних осіб в понад 50 міжнародних санкційних списках.
    • Сигналізує про пов’язаність з воєнними терористами та пропагандистами (реєстри кримінальних осіб, список силовиків рф).
    • Щоденно оновлюються дані відповідно до змін в реєстрах і списках.
    • Регулярно відбуваються апдейти: продукт постійно вдосконалюється, додаються нові джерела даних.
    Приклад пошуку в системі
    Приклад пошуку в системі

    Інструмент ідеально підходить для:

    1. Правоохоронних органів та органів державної влади – для пошуку російських та білоруських активів за межами країн-агресорів та ухвалення рішення щодо подальшого їх заморожування/арешту/виключення.
    2. Комплаєнс менеджерів, AML та KYC спеціалістів – для перевірки існуючих або нових контрагентів на пов’язаність з компаніями та особами з росії та білорусі, компаніями під санкціями та РЕР для прийняття рішення про співпрацю з ними, спираючись на повну і достовірну інформацію.
    3. Журналістів, незалежних розслідувачів – для пошуку достовірної інформації, проведення розслідувань та аналітичних досліджень.
    4. Роботодавців, HR-спеціалістів, рекрутерів – для швидкої перевірки фізосіб для ухвалення рішення щодо працевлаштування.
    Для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів рішення є безоплатним.

    Як працює

    Після входу і реєстрації на головній сторінці сайту RuAssets варто в пошук ввести назву компанії, а для уточненого пошуку – ID. Для перевірки фізособи – ПІБ, для уточненого пошуку – ІПН. Система покаже результати пошуку – всю наявну інформацію про запитувану фізичну чи юридичну собу. Клікнувши на кнопку «Знайти зв'язки» інструмент побудує звіт, в якому можна побачити з ким пов'язана особа, через яку компанію, на основі чого і які ризики ці зв'язки можуть нести для вас.

    Як скористатися

    Інструмент можна протестувати безкоштовно. Варто просто подати заявку на сайті ruassets.com. Адміністратори платформи зв’яжуться з вами для надання тестового доступу.

    Джерело: youcontrol.com.ua

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    YouControl створив інструмент для виявлення російських і білоруських активів