YouControl створив інструмент для виявлення російських і білоруських активів
Сьогодні кожен на своєму місці як може пришвидшує перемогу України у війні
YouControl запустив міжнародний інструмент для перевірки зв'язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами. Платформа RuAssets виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна. Також сигналізує про пов’язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами.
Для чого створили
Сьогодні кожен на своєму місці як може пришвидшує перемогу України у війні. Команда YouControl зосередила зусилля на тому, що робить найкраще – на створенні корисних інструментів на основі відкритих даних. RuAssets покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв'язки з рф чи білоруссю. Адже для компаній така співпраця – значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні. Крім того, чим швидше міжнародна спільнота ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше «загнуться» компанії, що фінансують війну проти України. А значить світ відправить агресорів в економічний «бан».
Можливості RuAssets
- Дозволяє виявляти навіть найбільш приховані зв'язки бізнесів та осіб з країнами-агресорами через ланцюги посередників. Тобто, якщо людина має навіть непрямий контакт – через родичів, роботу, посадові повноваження – інструмент покаже зв'язок як можливий фактор ризику.
- Містить найбільш повний список російських та білоруських PEP з понад 100 джерел.
- Аналізує дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи (15+ країн).
- Перевіряє юридичних та фізичних осіб в понад 50 міжнародних санкційних списках.
- Сигналізує про пов’язаність з воєнними терористами та пропагандистами (реєстри кримінальних осіб, список силовиків рф).
- Щоденно оновлюються дані відповідно до змін в реєстрах і списках.
- Регулярно відбуваються апдейти: продукт постійно вдосконалюється, додаються нові джерела даних.
Інструмент ідеально підходить для:
- Правоохоронних органів та органів державної влади – для пошуку російських та білоруських активів за межами країн-агресорів та ухвалення рішення щодо подальшого їх заморожування/арешту/виключення.
- Комплаєнс менеджерів, AML та KYC спеціалістів – для перевірки існуючих або нових контрагентів на пов’язаність з компаніями та особами з росії та білорусі, компаніями під санкціями та РЕР для прийняття рішення про співпрацю з ними, спираючись на повну і достовірну інформацію.
- Журналістів, незалежних розслідувачів – для пошуку достовірної інформації, проведення розслідувань та аналітичних досліджень.
- Роботодавців, HR-спеціалістів, рекрутерів – для швидкої перевірки фізосіб для ухвалення рішення щодо працевлаштування.
Як працює
Після входу і реєстрації на головній сторінці сайту RuAssets варто в пошук ввести назву компанії, а для уточненого пошуку – ID. Для перевірки фізособи – ПІБ, для уточненого пошуку – ІПН. Система покаже результати пошуку – всю наявну інформацію про запитувану фізичну чи юридичну собу. Клікнувши на кнопку «Знайти зв'язки» інструмент побудує звіт, в якому можна побачити з ким пов'язана особа, через яку компанію, на основі чого і які ризики ці зв'язки можуть нести для вас.
Як скористатися
Інструмент можна протестувати безкоштовно. Варто просто подати заявку на сайті ruassets.com. Адміністратори платформи зв’яжуться з вами для надання тестового доступу.
Джерело: youcontrol.com.ua