Як іноземні політики біжать до російського бізнесу: вдивіться в ці особи

Згадавши шлях відомого німецького політика Герхарда Шредера до російської економіки, ми замислилися: скільки іноземних політиків йде у почесну відставку через російський бізнес? Ми перевірили списки афілійованих осіб 45 найбільших російських публічних акціонерних товариств та знайшли там 14 іноземних політиків. Серед них колега Шредера за посадою і ще один федеральний канцлер Австрії Вольфганг Шлюссель, колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Війон і навіть один індійський депутат.

14 іноземних політиків, які втекли до російського бізнесу

Олексій Макаркін професор НДУ ВШЕ, перший віце-президент Центру політичних технологій

У Росії спочатку запрошували політиків для солідності, коли приходили на ринки. Політики хочуть легально заробити – це звичайна практика для відставників.

З російськими компаніями дещо складніше. Приватні компанії зацікавлені у лобістах на світових ринках: тут також немає нічого оригінального. Державні ж зробили еволюцію.

Спочатку, як видається, мова також йшла насамперед про лобізм, але потім, коли західні країни почали вводити санкції, то стало ясно, що лобізм тут не надто ефективний. Тому зараз може йтися швидше про подяку за позитивне ставлення до політики Росії – тим більше, що серед західних політиків воно стає дедалі рідкісним.

У випадку із держкомпаніями відбувається узгодження на політичному рівні. Можливо, радяться, щоб не було політичних ризиків усередині самої Росії.

Джерело: Новая газета