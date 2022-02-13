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    Білий дім після розмови Байдена і Путіна не зрозумів, як діятиме Росія

    Вашингтон залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією - Білий дім після розмови Байдена і Путіна не зрозумів, як діятиме Росія
    Вашингтон залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією
    фото з відкритих джерел

    Залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія у досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили

    Телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбулася 12 лютого. Спілкувалися лідери США та РФ на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну. Однак американській стороні так і не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія. Про це ідеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

    Як розповів високопоставлений представник адміністрації США, переговори двох президентів були професійними та змістовними, але досягнути фундаментальних змін в динаміці не вдалося.

    «Залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія у досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили», – сказав він.

    Водночас, за словами представника адміністрації, Вашингтон залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією, але завжди готовий і до іншого розвитку подій.

    «Отже, як завжди, ми йдемо двома шляхами: дипломатією, у тому числі підтримуючи тісний зв'язок з нашими партнерами та союзниками, тим часом ми активізуємо наші зусилля щодо стримування Росії та покладення на неї витрат, якщо вона все одно вирішить розпочати військові дії», – зазначив представник Білого дому.

    Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з американським колегою Джо Байденом обговорили можливий вступ України до НАТО.

    До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і «гарантії безпеки».

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    Теги: МЗС Росія США НАТО Сергій Лавров військові посольство президент Вашингтон Ентоні Блінкен
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    Білий дім після розмови Байдена і Путіна не зрозумів, як діятиме Росія