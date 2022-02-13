Білий дім після розмови Байдена і Путіна не зрозумів, як діятиме Росія

Залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія у досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили

Телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбулася 12 лютого. Спілкувалися лідери США та РФ на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну. Однак американській стороні так і не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія. Про це ідеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Як розповів високопоставлений представник адміністрації США, переговори двох президентів були професійними та змістовними, але досягнути фундаментальних змін в динаміці не вдалося.

«Залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія у досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили», – сказав він.

Водночас, за словами представника адміністрації, Вашингтон залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією, але завжди готовий і до іншого розвитку подій.

«Отже, як завжди, ми йдемо двома шляхами: дипломатією, у тому числі підтримуючи тісний зв'язок з нашими партнерами та союзниками, тим часом ми активізуємо наші зусилля щодо стримування Росії та покладення на неї витрат, якщо вона все одно вирішить розпочати військові дії», – зазначив представник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з американським колегою Джо Байденом обговорили можливий вступ України до НАТО.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і «гарантії безпеки».

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