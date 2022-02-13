Такого дикунства не заслуговують ні мертві, ні живі: похорон у Росії вразив мережу (відео)

Місцева влада відреагувала на подію, заявивши, що у всьому винен сніг

До могили тягли волоком труну майже годину

У Росії жителі міста Набережні Човни були змушені близько години тягти труну до цвинтаря через те, що ніхто не став розчищати дорогу до нього. Кадри події були оприлюднені у телеграм-каналі MDK.

«До могили тягли волоком труну майже годину. Такого дикунства не заслуговують ні померлі, ні живі, що їх проводжають», – розповіла родичка покійної.

Вона також порівняла нинішню ситуацію з тим, що відбувалося за часів Другої світової війни.

Як повідомляється, місцева влада вже відреагувала на подію, заявивши, що у всьому винен сніг. Дороги ж, за їхніми словами, чистяться регулярно, а співробітники працюють без вихідних.

Ситуація вразила мережу, люди жартують та висловлюють обурення у коментарях.

«Сніг звільнився два тижні тому, ви все брешете», «Кримінальну справу на сніг уже відкрили?», «Діди тягали, і ви тягайте труни снігом», «Треба на Київ нападати, звичайно ж. У мить Росія встане з колін», «Бійся, НАТО», – іронізують користувачі.

Раніше на сайті державних закупівель Російської Федерації з'явився тендер, який передбачає постачання постаменту для труни. На нього управління справами Путіна витратить майже півмільйона рублів.

«Судячи з динаміки курсу, можливо, збираються ховати рубль», – припускають росіяни.

Інші скаржаться на дуже велику вартість товару, відзначаючи, що півмільйона за постамент надто багато. Інші парирують, що натуральний граніт апріорі не може коштувати дешевше.

Незважаючи на суспільний інтерес до закупівлі у РФ, російські чиновники поки не коментують причини проведення такого тендеру.

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