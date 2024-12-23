У 2024 році провідні американські компанії активно змінювали керівників

У 2024 році американські компанії залишили рекордну кількість виконавчих директорів (СЕО). Про це повідомляє CNBC.

За даними рекрутингової фірми Challenger, Gray & Christmas, 327 публічних компаній оголосили про зміну керівників у січні-листопаді. До них увійшли глави провідних представників своїх галузей Boeing Co., Nike Inc. і Starbucks Corp.

Кількість СЕО стала найбільшою принаймні з 2010 року, коли Challenger вперше почала відстежувати плинність кадрів. Також воно майже на 9% перевищило показник 2023 року, який становив 301. Причому зростання кількості звільнень відбулося навіть попри те, що кількість публічних компаній скоротилася. У 2021 році було зафіксовано найменший відтік директорів за час збору даних – 197.

Збільшення плинності вказує на те, що клієнти, інвестори, або поради директорів цих компаній стають все більш нетерплячими через спад продажів або стратегічних помилок на тлі загалом гарної ситуації в економіці США, зазначає CNBC.

«У роки, коли індекс S&P 500 піднімається більш ніж на 20% два роки поспіль, будь-яка компанія, яка значно відстає, опинялася в центрі уваги, і поради директорів ворушилися швидше, ніж п'ять чи сім років тому», – вважає CEO Russell Reynolds Associates Кларк Мерфі.

До гучних відходів цього року увійшла відставка головного виконавчого директора Intel Corp. Пета Гелсінгера 1 грудня. Він керував компанією майже чотири роки, і за цей час капіталізація чіпмейкера різко впала, оскільки Intel почала сильно програвати конкурентам і втрачати частку ринку. Особливо помітно її відставання було у сегменті чіпів, які підтримують роботу технологій штучного інтелекту.

Глава Boeing Девід Калхун залишить свою посаду наприкінці 2024 року після п'яти років роботи. Оголошені ще в березні масштабні перестановки в керівництві авіабудівного гіганта наслідували низку інцидентів, які поставили під сумнів надійність літаків виробництва Boeing і якість корпоративного управління, зазначають експерти.

СЕО Starbucks Лаксман Нарасімхан пішов із компанії 13 серпня. Новим керівником найбільшої у світі мережі кав'ярень 9 вересня став Брайан Ніккол, який до цього очолював мережу ресторанів Chipotle Mexican Grill.

До слова, Вашингтон витрачає надто багато грошей на оборону Європи в умовах зростання державного боргу Сполучених Штатів Америки. Про це заявив засновник компаній SpaceX і Tesla, американський мільярдер Ілон Маск.