Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Американські компанії цьогоріч залишила рекордна кількість управлінців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Американські компанії цьогоріч залишила рекордна кількість управлінців
Директор Boeing Дейв Калхун, директор Starbucks Лаксман Нарасімхан, директор Nike Джон Донахо, колишній директор Intel Пет Гелсінгер
фото із відкритих джерел

У 2024 році провідні американські компанії активно змінювали керівників

У 2024 році американські компанії залишили рекордну кількість виконавчих директорів (СЕО). Про це повідомляє CNBC.

За даними рекрутингової фірми Challenger, Gray & Christmas, 327 публічних компаній оголосили про зміну керівників у січні-листопаді. До них увійшли глави провідних представників своїх галузей Boeing Co., Nike Inc. і Starbucks Corp.

Кількість СЕО стала найбільшою принаймні з 2010 року, коли Challenger вперше почала відстежувати плинність кадрів. Також воно майже на 9% перевищило показник 2023 року, який становив 301. Причому зростання кількості звільнень відбулося навіть попри те, що кількість публічних компаній скоротилася. У 2021 році було зафіксовано найменший відтік директорів за час збору даних – 197.

Збільшення плинності вказує на те, що клієнти, інвестори, або поради директорів цих компаній стають все більш нетерплячими через спад продажів або стратегічних помилок на тлі загалом гарної ситуації в економіці США, зазначає CNBC.

«У роки, коли індекс S&P 500 піднімається більш ніж на 20% два роки поспіль, будь-яка компанія, яка значно відстає, опинялася в центрі уваги, і поради директорів ворушилися швидше, ніж п'ять чи сім років тому», – вважає CEO Russell Reynolds Associates Кларк Мерфі.

До гучних відходів цього року увійшла відставка головного виконавчого директора Intel Corp. Пета Гелсінгера 1 грудня. Він керував компанією майже чотири роки, і за цей час капіталізація чіпмейкера різко впала, оскільки Intel почала сильно програвати конкурентам і втрачати частку ринку. Особливо помітно її відставання було у сегменті чіпів, які підтримують роботу технологій штучного інтелекту.

Глава Boeing Девід Калхун залишить свою посаду наприкінці 2024 року після п'яти років роботи. Оголошені ще в березні масштабні перестановки в керівництві авіабудівного гіганта наслідували низку інцидентів, які поставили під сумнів надійність літаків виробництва Boeing і якість корпоративного управління, зазначають експерти.

СЕО Starbucks Лаксман Нарасімхан пішов із компанії 13 серпня. Новим керівником найбільшої у світі мережі кав'ярень 9 вересня став Брайан Ніккол, який до цього очолював мережу ресторанів Chipotle Mexican Grill.

До слова, Вашингтон витрачає надто багато грошей на оборону Європи в умовах зростання державного боргу Сполучених Штатів Америки. Про це заявив засновник компаній SpaceX і Tesla, американський мільярдер Ілон Маск.

Читайте також:

Теги: бізнес економіка США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ вважають, що такий обмін є надією на те, що Китай може захотіти продовжити перемовини щодо звільнення інших громадян США
США та Китай провели обмін ув'язненими – Politico
27 листопада, 22:16
База протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі
Росія пригрозила знищити базу ППО в Польщі. Реакція Білого дому
26 листопада, 11:09
The Telegraph: Нове падіння курсу рубля посилить інфляційний тиск через подорожчання імпорту
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
7 грудня, 17:00
7 грудня у Парижі відбулася зустріч Зеленського та Трампа
Зустріч Зеленського та Трампа у Парижі: про що говорили президенти
8 грудня, 13:18
Ймовірно, Асад зараз перебуває у Москві
Для США втеча Асада стала повною несподіванкою – Washington Post
9 грудня, 14:28
Метью Міллер не назвав суму, яка залишилася в розпорядженні уряду з пакету військової допомоги Україні
США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року
18 грудня, 08:13
Укрзалізниця збільшила операційні витрати до 8,4 млрд грн, але не пояснює, на що витратила стільки коштів – глава ФРТУ
Укрзалізниця збільшила операційні витрати до 8,4 млрд грн, але не пояснює, на що витратила стільки коштів – глава ФРТУ
21 грудня, 13:17
Ексрадник президента США Джон Болтон порадив Зеленському залишатись на постійному зв'язку з Трампом
Ексрадник Трампа дав пораду Зеленському, як порозумітись з обраним президентом США
21 грудня, 04:00
У США триває масова депортація мігрантів
США вислали найбільшу кількість мігрантів за останні 10 років
21 грудня, 11:37

Бізнес

Американські компанії цьогоріч залишила рекордна кількість управлінців
Американські компанії цьогоріч залишила рекордна кількість управлінців
Три сотні компаній у галузі харчування отримали майже 1,3 млрд грн з держбюджету (список)
Три сотні компаній у галузі харчування отримали майже 1,3 млрд грн з держбюджету (список)
Названо десятку найдохідніших ресторанних мереж країни
Названо десятку найдохідніших ресторанних мереж країни
«Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок
«Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок
Перегляд цінових обмежень сприятиме інтеграції України до енергоринків ЄС – «Оператор ринку»
Перегляд цінових обмежень сприятиме інтеграції України до енергоринків ЄС – «Оператор ринку»
Як працюватимуть банки на новорічні свята: роз'яснення
Як працюватимуть банки на новорічні свята: роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
44K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
21K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
19K
Кордон перетнула рекордна кількість українців: що спричинило ажіотаж
18K
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua