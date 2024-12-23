«Це безглуздо». Маск обурився витратами США на оборону Європи

США покривають чверть європейських витрат на оборону країн НАТО

Вашингтон витрачає надто багато грошей на оборону Європи в умовах зростання державного боргу Сполучених Штатів Америки. Про це заявив засновник компаній SpaceX і Tesla, американський мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці в Х.

«Це безглуздо, особливо коли у нас величезний дефіцит бюджету та неприйнятне зростання боргу», – наголосив він.

Маск звернув увагу, що платники податків США покривають чверть європейських витрат на оборону в межах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 20 грудня газета Financial Times із посиланням на джерела писала, що команда обраного президента США Дональда Трампа заявила європейським чиновникам, що нова адміністрація вимагатиме від НАТО збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП. Наголошувалося, що він планує чітко пов'язати збільшення видатків на оборону з пропозицією вигідніших умов торгівлі зі США. За даними Північноатлантичного альянсу, з 32 членів НАТО цільового показника у 2% цього року досягнуто лише 23.

Раніше у США назвали Ілона Маска «тіньовим президентом» США після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду. Демократи висловили стурбованість тим, що хаос на Капітолійському пагорбі цього тижня «є лише провісником того, що відбуватиметься при адміністрації Трампа», резюмує видання.