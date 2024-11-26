Росія пригрозила знищити базу ППО в Польщі. Реакція Білого дому

Вашингтон нагадав, що серйозно ставиться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею перед союзниками НАТО

Погрози РФ знищити нову базу ППО в польському місті Редзіково варто сприймати серйозно. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі на брифінгу.

«Такі погрози мають сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б нерозважливими й безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно», – наголосив посадовець.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден робить усе можливе, щоб забезпечити безпеку американських військ на європейському континенті, оскільки Вашингтон серйозно ставиться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею перед союзниками НАТО.

Крім того, Кірбі прокоментував, наскільки ефективно Україна використовує далекобійні ракети Atacms: «Зараз вони (українці, – «Главком») можуть використовувати Atacms для самооборони, розумієте, в разі потреби. І зараз, зі зрозумілих причин, це відбувається в Курську та навколо нього, в Курській області».

Нагадаємо, 21 листопада прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Польщі «потенційним ураженням» через відкриття бази США.

Як повідомлялося, у Польщі запрацювала база протиракетної оборони Aegis Ashore. Новий об’єкт протиракетної оборони США відкрили в Редзіково, Польща. Він є частиною більшого протиракетного щита НАТО і призначений для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.