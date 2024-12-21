Укрзалізниця збільшила операційні витрати до 8,4 млрд грн, але не пояснює, на що витратила стільки коштів – глава ФРТУ

Потрібно готуватися до закриття підприємств – генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак попередив про наслідки від підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці

За 9 місяців 2024 року в Укрзалізниці суттєво зросли обсяги перевезень, а відповідно, виросли і доходи. Але компанія вже готується до збитків у наступному році, і ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення – хоча це рішення може призвести до закриття цілого ряду підприємств. Тим часом причина збитків – у штучному роздуванні витрат, про які УЗ нічого не повідомляє. Про це написав генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Менеджмент УЗ вирішив, що зростання доходів, яке відбулося завдяки відкриттю портів та нарощуванню експорту – це своєрідний сигнал для штучного роздування витрат. Щоби мати можливість потім показувати уряду та бізнесу України, як важко живеться УЗ, і що єдиний шлях це вирішити – в черговий раз збільшити залізничні тарифи», – зауважив Гусак.

Він уточнив: за 9 місяців 2024 року, у порівнянні з таким же періодом минулого року, загальні витрати УЗ зросли на 26% - із 64 млрд грн до 80 млрд. Тому, якщо за 9 місяців 2023 року загальний прибуток Укрзалізниці склав 8 млрд грн, то в 2024-му він скоротився до 2 млрд. І основна причина – це стрімке, неконтрольоване і незрозуміле використання витрат УЗ.

«Так, можна погодитися з тим, що протягом року суттєво зросли ціни на електроенергію, а загальна інфляція відобразилася на витратах перевізника. Але така категорія, як «Інші операційні витрати» – вона протягом цього періоду зросла майже на 100%, з 4,7 млрд до 8,4 млрд! Федерація роботодавців транспорту України зверталася до керівництва УЗ з проханням пояснити, що відбувається, але поки відповіді ми не отримали. Натомість чуємо, що треба терміново підвищувати тарифи. Така позиція незрозуміла, і в нинішній ситуації, коли багато українських підприємств просто виживають, вона викликає подив», – підкреслив експерт.

Він також наголосив, що підвищення тарифів не покращить фінансове становище УЗ, а навпаки - обсяги перевезення залізницею можуть впасти, бо частина українських підприємств перейде на автомобільний транспорт.

«Та найбільш важливим є те, що частина українських підприємств через підвищення тарифів на перевезення можуть зовсім припинити свою роботу. Причому частина не відновить роботу навіть після перемоги України. Саме тому з приводу підвищення без жодних пояснень інших операційних витрат виникає дуже багато питань. І без відповідей рухатися в обговоренні будь-яких підвищень немає сенсу», – переконаний Гусак.

Він висловив переконання, що до закінчення воєнного стану має бути запроваджено мораторій на підвищення тарифів державних монополій, включаючи тарифи УЗ – це необхідно для того, підприємства змогли вижити, відновити повноцінну роботу після закінчення війни й наростити виробництво.

«Такі рішення приймаються на рівні Кабінету міністрів. Там бачать ширшу картину і розуміють, що треба дати українським підприємствам вижити. Тоді УЗ зможе отримати користь і додаткові кошти від зростання обсягу перевезень і, відповідно, погасити свої кредити. Натомість, якщо компанія зараз підвищить тарифи, частина українських підприємств закриється, а УЗ не отримає додаткових доходів», – резюмував експерт.

Раніше бізнес закликав міністра Олексія Кулебу дослухатися до своєї позиції, і не допустити підвищення тарифу УЗ. Так, компанія АрселорМіттал Кривий Ріг попередила, що у випадку підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ готовий закривати підприємство і звільнити 20 тис. працівників.