Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Укрзалізниця збільшила операційні витрати до 8,4 млрд грн, але не пояснює, на що витратила стільки коштів – глава ФРТУ

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Укрзалізниця збільшила операційні витрати до 8,4 млрд грн, але не пояснює, на що витратила стільки коштів – глава ФРТУ

Потрібно готуватися до закриття підприємств – генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак попередив про наслідки від підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці

За 9 місяців 2024 року в Укрзалізниці суттєво зросли обсяги перевезень, а відповідно, виросли і доходи. Але компанія вже готується до збитків у наступному році, і ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення – хоча це рішення може призвести до закриття цілого ряду підприємств. Тим часом причина збитків – у штучному роздуванні витрат, про які УЗ нічого не повідомляє. Про це написав генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Менеджмент УЗ вирішив, що зростання доходів, яке відбулося завдяки відкриттю портів та нарощуванню експорту – це своєрідний сигнал для штучного роздування витрат. Щоби мати можливість потім показувати уряду та бізнесу України, як важко живеться УЗ, і що єдиний шлях це вирішити – в черговий раз збільшити залізничні тарифи», – зауважив Гусак.

Він уточнив: за 9 місяців 2024 року, у порівнянні з таким же періодом минулого року, загальні витрати УЗ зросли на 26% - із 64 млрд грн до 80 млрд. Тому, якщо за 9 місяців 2023 року загальний прибуток Укрзалізниці склав 8 млрд грн, то в 2024-му він скоротився до 2 млрд. І основна причина – це стрімке, неконтрольоване і незрозуміле використання витрат УЗ.

«Так, можна погодитися з тим, що протягом року суттєво зросли ціни на електроенергію, а загальна інфляція відобразилася на витратах перевізника. Але така категорія, як «Інші операційні витрати» – вона протягом цього періоду зросла майже на 100%, з 4,7 млрд до 8,4 млрд! Федерація роботодавців транспорту України зверталася до керівництва УЗ з проханням пояснити, що відбувається, але поки відповіді ми не отримали. Натомість чуємо, що треба терміново підвищувати тарифи. Така позиція незрозуміла, і в нинішній ситуації, коли багато українських підприємств просто виживають, вона викликає подив», – підкреслив експерт.

Він також наголосив, що підвищення тарифів не покращить фінансове становище УЗ, а навпаки - обсяги перевезення залізницею можуть впасти, бо частина українських підприємств перейде на автомобільний транспорт.

«Та найбільш важливим є те, що частина українських підприємств через підвищення тарифів на перевезення можуть зовсім припинити свою роботу. Причому частина не відновить роботу навіть після перемоги України. Саме тому з приводу підвищення без жодних пояснень інших операційних витрат виникає дуже багато питань. І без відповідей рухатися в обговоренні будь-яких підвищень немає сенсу», – переконаний Гусак.

Він висловив переконання, що до закінчення воєнного стану має бути запроваджено мораторій на підвищення тарифів державних монополій, включаючи тарифи УЗ – це необхідно для того, підприємства змогли вижити, відновити повноцінну роботу після закінчення війни й наростити виробництво.

«Такі рішення приймаються на рівні Кабінету міністрів. Там бачать ширшу картину і розуміють, що треба дати українським підприємствам вижити. Тоді УЗ зможе отримати користь і додаткові кошти від зростання обсягу перевезень і, відповідно, погасити свої кредити. Натомість, якщо компанія зараз підвищить тарифи, частина українських підприємств закриється, а УЗ не отримає додаткових доходів», – резюмував експерт.

Раніше бізнес закликав міністра Олексія Кулебу дослухатися до своєї позиції, і не допустити підвищення тарифу УЗ. Так, компанія АрселорМіттал Кривий Ріг попередила, що у випадку підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ готовий закривати підприємство і звільнити 20 тис. працівників.

Теги: перевезення транспорт бізнес тарифи інфляція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Наскільки скоротилося металургійне виробництво під час війни? Операційний директор «Метінвесту» назвав цифру
Наскільки скоротилося металургійне виробництво під час війни? Операційний директор «Метінвесту» назвав цифру
Укрзалізниця збільшила операційні витрати до 8,4 млрд грн, але не пояснює, на що витратила стільки коштів – глава ФРТУ
Укрзалізниця збільшила операційні витрати до 8,4 млрд грн, але не пояснює, на що витратила стільки коштів – глава ФРТУ
Енергетична компанія України закликає НКРЕКП скасувати граничні ціни на енергоринку для інтеграції з Європою
Енергетична компанія України закликає НКРЕКП скасувати граничні ціни на енергоринку для інтеграції з Європою
Колишній акціонер «Привату» звернувся до Зеленського через продаж порту «Боріваж»
Колишній акціонер «Привату» звернувся до Зеленського через продаж порту «Боріваж»
Операційний директор «Метінвесту»: Європейський екоподаток СВАМ може закрити всю українську економіку
Операційний директор «Метінвесту»: Європейський екоподаток СВАМ може закрити всю українську економіку
Якими будуть тарифи на транспортування газу? Всеукраїнська енергетична асамблея звернулася до НКРЕКП
Якими будуть тарифи на транспортування газу? Всеукраїнська енергетична асамблея звернулася до НКРЕКП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
103K
Башар Асад отримав черговий удар: цього разу від своєї дружини
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2024
13K
Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села
7562
МЗС про сьогоднішній удар по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським почесне звання
5814
Населення одного із найблагополучніших королівств Європи стрімко біднішає

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua