Ексрадник Трампа дав пораду Зеленському, як порозумітись з обраним президентом США

Ексрадник наголосив, що дружба Трампа триває лише до тих пір, поки вона вигідна йому

Ексрадник з питань національної безпеки США Джон Болтон поділився рекомендаціями для Володимира Зеленського щодо побудови відносин із Дональдом Трампом. Він припустив, що президенту України доведеться грати в гольф, щоб здобути прихильність американського лідера. Про це Болтон сказав в інтерв'ю «24 каналу».

«Я не знаю, чи грає президент Зеленський у гольф, чи ні, але, можливо, йому доведеться навчитись. Колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо грав у гольф з Трампом та мав на нього найбільший вплив серед усіх іноземних політиків за час першої каденції президента США. Тож президент України, можливо, розгляне такий варіант», – ексрадник дав пораду Зеленському, як порозумітись з Трампом.

Також Джон Болтон радить очільнику України залишатись на постійному зв'язку з обраним президентом США:

«Просто зателефонувати та поспілкуватись, не просячи щоразу щось, а бути з ним приятелями, заходити в гості. Звісно, що на це потрібен час. Однак переконати Трампа в тому, що в його особистих інтересах є не дозволити Путіну і росіянам перемогти в Україні – це найкращий спосіб отримати максимум від майбутнього президента США».

Ексрадник наголосив, що дружба Трампа триває лише до тих пір, поки вона вигідна йому. На думку Болтона, Зеленському потрібно переконати обраного президента США, що підтримка України відповідає його особистим інтересам.

«Потрібно дати йому зрозуміти, що він увійде в історію як великий лідер, якщо буде дотримуватися політики допомоги Україні, що це піде на користь Україні та принесе користь йому. Я думаю, тоді це приверне його увагу», – підсумував Джон Болтон.

Нагадаємо, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що мав хороші відносини з Володимиром Зеленським, які сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена. Багато антиукраїнських правих вважають, що Трамп поділяє їх ворожість до президента України Володимира Зеленського, але сам кандидат у президенти США заявив, що йому подобається Зеленський.