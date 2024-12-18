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Олігархи, 95 Квартал та А-ба-ба-га-ла-ма-га. Кого податкова служба назвала «білим» бізнесом в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Олігархи, 95 Квартал та А-ба-ба-га-ла-ма-га. Кого податкова служба назвала «білим» бізнесом в Україні
У Клубі білого бізнесу вибороло місце ТОВ «Квартал 95»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До пулу відмінників Податкової потрапило понад вісім тисяч компаній та приватних підприємців

Державна податкова служба сформувала список із 8255 компаній та приватних підприємців із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Про це йдеться у статті «Главкома» «Клуб білого бізнесу. У рай Податкової пустили 8 тисяч компаній (список)».

Як зазначає «Главком», йдеться про так званий Клуб білого бізнесу. Його члени, з одного боку, отримали суттєві переваги у сервісі податкової служби, а з іншого – мають відчути послаблення фіскального тиску. 

У переліку податківців головне місце займає середній і дрібний бізнеси. Однак тут є компанії, які належать до найпотужніших фінансово-промислових груп.

Пальму першості за кількістю своїх представників (35 підприємств) у списку «білих» утримує «Агропросперіс» американців Джорджа Рора і Моріса Табасініка. Корпорація спеціалізується на виробництві та експорті агропродукції. Земельний банк в обробітку близько 300 тис. га. Основним інвестором є американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital (Нью-Йорк, США).

«Главком» зауважує, що агропромисловий холдинг «Астарта», якою володіє засновник і гендиректор Віктор Іванчик, має у Клубі 25 компаній. Земельний банк холдингу – понад 230 тис. га.

До того ж близько десяти компаній у зразковому списку податківців мають Віктор Пінчук (EastOne), Рінат Ахметов (SCM Group), Ігор Коломойський (з вересня 2023 року олігарх сидить у слідчому ізоляторі СБУ) і Геннадій Боголюбов (у червні 2024-го за чужим паспортом виїхав з України, наразі його оголошено у розшук) («Приват»), Петро Порошенко («Рошен»).

У «білому» списку «Главком» також зустрів фірму «Еско-Північ», яка контролюється Burisma Group ексміністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського. У 2023 році антикоруційний суд заочно визнав його винним в організації дачі $6 млн хабаря за закриття кримінального провадження. Сам Злочевський брав участь у судових засіданнях із Кіпру. Згідно з вироком, експолітик заплатить 68 тис. грн штрафу, а також на момент ухвалення рішення перерахував «донат» на 500 млн грн на підтримку української армії.

До того ж у списку виявився ПП «Форватор», яким володіє матір підсанкційного олігарха Марія Фірташ. Саму ж Group DF досі очолює Дмитро Фірташ, який з березня 2014 року перебуває у столиці Австрії через справу ФБР проти нього. У нього підписка про невиїзд та заставою у €125 млн. Навесні 2014 року бізнесмена заарештували у Відні за запитом США. У грудні 2024 року стало відомо, що австрійський суд ухвалив рішення, згідно з яким Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у межах тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції. 

Також у Клубі білого бізнесу вибороло місце ТОВ «Квартал 95» – дітище президента Володимира Зеленського. Нині компанія, за даними аналітичної системи YouControl, записана на експершого помічника Зеленського Сергія Шефіра і бізнесмена Тімура Міндіча, пов’язаного з групою «Приват» Коломойського-Боголюбова.

До речі, за 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Квартал 95» склав 89,6 млн грн (у 2022 році – 76,4 млн грн).

Натомість низка відомих компаній, які регулярно фігурують у бізнес-рейтингах українського Forbes, до Клубу білих не потрапили. Наприклад, мережа бюджетних магазинів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») або Onur Group Ukraine  – один із флагманів «Великого будівництва» у довоєнний період, або група компаній Vitagro – володіє нардеп Сергій Лабазюк, який проходить обвинуваченим у корупційному злочині. 

Однак список улюбленців Податкової служби буде змінюватися. Адже він щоквартально оновлюватиметься. У цілому, ця система адміністрування діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Так прописано у законі, підписаному президентом.

Нагадаємо, що 19 червня парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок. Перелік «клубу білого бізнесу» веде Державна податкова служба, водночас платники податків отримуватимуть інформацію про те, що потрапили в перелік, через електронний кабінет.

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Теги: економіка податки гроші бізнес олігархи Україна Державна податкова служба

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