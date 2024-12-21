США вислали найбільшу кількість мігрантів за останні 10 років

Цьогоріч кількість депортацій у США підскочила до 10-річного максимуму, перевищивши пік за часів першого президентства Трампа

Імміграційна та митна служба США (ICE) депортувала понад 270 тис. мігрантів за фінансовий рік, що закінчився 30 вересня. Про це йдеться у звіті відомства, пише CBS News.

Згідно з документом, за звітний період співробітники служби вислали 271,5 тис. мігрантів до 192 країн, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році (142,6 тис. осіб). Показник депортацій став найвищим із 2014 фінансового року, коли було виселено майже 316 тис. мігрантів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп у публічних виступах неодноразово говорив, що після інавгурації має намір провести наймасштабнішу операцію з депортації нелегальних мігрантів в американській історії. 17 грудня агентство Bloomberg повідомило, що на перших етапах майбутній глава Білого дому планує вислати з країни 1 млн людей.

Мігранти, які перебувають у США, готуються до масової депортації, яку вони очікують після приходу в січні президента країни Дональда Трампа, який переміг на виборах. Раніше Трамп заявив, що має намір реалізувати програму масових депортацій нелегальних мігрантів, яка передбачає запровадження режиму надзвичайного стану та залучення військових ресурсів.