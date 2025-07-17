Більшу частину ФОПів цьогоріч відкрили жінки: найпопулярніші сфери діяльності

Понад 137 тис. нових ФОПів було зареєстровано за перше півріччя 2025 року

Цього року 61% нових ФОПів відкрили жінки – 83,7 тис., а чоловіки – 39%, або 53,8 тисячі. Найчастіше підприємці обирають торгівлю – як роздрібну (39,5 тис. новостворених фізичних осіб-підприємців), так і гуртову (10,7 тис.). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг. Втім ці ж галузі й найбільше втрачають: лише у сфері роздрібної торгівлі за пів року закрилися понад 48 тис. ФОПів, а в ІТ – 18 тис. Більше ФОПів відкривається, ніж закривається у сфері освіти (+2 541), медицини (+1 203) та права і бухгалтерського обліку (+975).

Топ сфери новостворених ФОПів фото: «Опендатабот»

Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві – 18,8 тис. Ще 13 тис. на Дніпропетровщині та 10,4 тис. – на Львівщині. Однак і за кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20,6 тис. Наслідує Харківщина (13,6 тисячі) та Дніпропетровщина (13,6 тис.). Попри загальний спад нових ФОПів, є області, де цьогоріч підприємці більше відкривають бізнесів, ніж закривають – це Рівненщина (+291), Львівщина (+179), Київщина (+175), Івано-Франківщина (+101) та Волинь (+69).

Як відомо, через тимчасову зупинку в роботі реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів у першому кварталі 2025 року: 119 895 підприємців. Втім вже у другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало. Так, 73 799 фізичних осіб-підприємців відкрилось з квітня по червень – лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу – це на 27% менше, ніж за той самий період торік.

Де найбільше відкривають та закривають ФОПи фото: «Опендатабот»

Загалом 137 557 нових ФОПів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились.

Понад третина справ, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки. 22% із них були відкриті торік, ще 15% – у 2023 році. Водночас більшає так званих ФОПів-одноденок – підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано вже 5 323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.

Кількість відкритих і закритих ФОПів фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2 171 191. У порівнянні з травнем минулого року кількість ФОПів виросла на 70 535.

Як повідомлялося, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

До слова, Нацбанк налаштований запобігати участі фінансових установ у незаконних схемах тіньового бізнесу із застосуванням механізмів «дроблення бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців.