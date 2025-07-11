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Податкова пояснила, як мобілізованим ФОПам звільнитися від сплати податків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Податкова пояснила, як мобілізованим ФОПам звільнитися від сплати податків
Державна податкова служба запровадила заходи для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів
фото: Південноукраїнська міська рада

Звільнення від сплати податків відбуватиметься автоматично на основі даних з Єдиного державного реєстру

Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу.

Так, набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Податки, які не сплачуватимуться:

  • податок на доходи фізичних осіб,
  • єдиний податок,
  • військовий збір,
  • ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Як звільнитися від сплати податків

Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в реєстрі, то заяву подавати не потрібно. Якщо ж даних у реєстрі немає – можна самостійно подати заяву й копії документів до Податкової.

Крім того, державна податкова служба створила у територіальних органах робочі групи. Для зручності і можливості отримати консультацію щодо нових норм всі гарячі лінії продовжують працювати.

Нагадаємо, понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн. Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в такий термін украй важко.

Згодом стало відомо, що Державна податкова служба запроваджує заходи для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Зокрема, уже напрацьовуються пропозиції щодо змін у законодавстві.

Раніше повідомлялося, що 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

До слова, «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

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Теги: мобілізація податки ФОП

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