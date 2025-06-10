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«Маємо непоганий результат». Гетманцев похвалився рівнем середньої зарплати в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Маємо непоганий результат». Гетманцев похвалився рівнем середньої зарплати в Україні
За словами парламентаря, середня зарплата в Україні значно обігнала квартальну інфляцію
фото з відкритих джерел

У першому кварталі цьогоріч середня зарплата українців у доларах становила $562

У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла на майже чверть (24,1%). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

За словами нардепа, середня зарплата випередила квартальну інфляцію, яка була на рівні 13,6%, на 10,5 відсоткових пунктів. Гетманцев назвав це «непоганим результатом». Так, у першому кварталі цього року українці отримували у середньому $562 – це на $48 більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням Росії.

Найвищими ж темпами зростала оплата праці в авіаційному транспорті (на 51,5%), сільському господарстві (на 46,9%) та будівництві (на 35,3%).

Раніше стало відомо, що у 13 з 25 секторів економіки зарплата не дотягує до середньоукраїнської. Заробітна плата працівників культури та мистецтва є найнижчою. Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримують у середньому 12 448 грн, залучені у сфері у сфері творчості та мистецтва – 13 014 грн. Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим порівняно з середнім по економіці – 12,5% та 12,9% відповідно.

Нагадаємо,  Державна служба статистики порівняла заробітні плати штатних працівників за видами економічної діяльності, зокрема найвищі зарплати в ІТ, фінансах, науці, торгівлі та держслужбі – від 28 до 66 тис. грн.

Як повідомлялося, реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% – через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%). Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві – близько 29 тис. грн. У Дніпрі й Харкові показники також високі – 26-27 тис. грн. Натомість у прифронтових регіонах рівень оплати праці нижчий через підвищені ризики та нестабільність.

До слова, «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

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Теги: Данило Гетманцев зарплата робота

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