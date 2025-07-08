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Постачав до Росії. Виробника чаю «Мономах» і Lovare оголошено в розшук

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Постачав до Росії. Виробника чаю «Мономах» і Lovare оголошено в розшук
СБУ розшукує Тараса Барабаша
колаж: glavcom.ua

Продукцію, виготовлену в Україні, спочатку відправляли до Польщі, далі – до білоруської «Натур Текнолоджис», а вже потім – російським компаніям 

Служба безпеки України оголосила у розшук Тараса Барабаша – співвласника одного з найбільших в Україні виробників чаю та кави, АТ «Мономах». Згідно з інформацією на сайті МВС, датою його зникнення вказано 16 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Бізнес Цензор».

За даними судового реєстру, 10 червня СБУ провела обшуки в офісах «Мономаху» та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Постачав до Росії. Виробника чаю «Мономах» і Lovare оголошено в розшук фото 1

За даними слідства, співвласник «Мономаха», попри діючу заборону, налагодив схему постачання продукції до країни-агресора через прихований транзит: спочатку товар переправляли до Польщі, а звідти – до Білорусі, з якої він потрапляв до РФ.

До реалізації цієї схеми він залучив бухгалтерку компанії, а також начальника відділу експортних продажів, на якого в Польщі зареєстровано компанію Lovare Sp. z o. o. Крім того, він очолює білоруське ТОВ «Натур Текнолоджис».

Таким чином, продукцію, виготовлену в Україні, спочатку відправляли до Польщі на адресу Lovare Sp. z o. o., далі – до білоруської «Натур Текнолоджис», а вже потім – російським компаніям для реалізації на ринку РФ.

Зокрема, слідчим СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО «ЛДК», який працював щонайменше до травня 2024 року, свідчать матеріали справи. Солом`янський районний суд Києва визнав аргументи СБУ переконливими та арештував вилучені під час обшуку у бухгалтерки «Мономаха» смартфон та ноутбук. Водночас суддя відмовився обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і відправив під цілодобовий домашній арешт. 

До слова, кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміумкласу. До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії та має там власний бізнес.

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Теги: СБУ бізнес

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