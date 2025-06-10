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Гетманцев назвав найменш оплачувані професії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гетманцев назвав найменш оплачувані професії
Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримують у середньому 12 448 грн
фото: Інформатор

Збільшення зарплат для найменш оплачуваних професій не покрило рівень інфляції

У 13 з 25 секторів економіки зарплата не дотягує до середньоукраїнської. Заробітна плата працівників культури та мистецтва є найнижчою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримують у середньому 12 448 грн, залучені у сфері у сфері творчості та мистецтва – 13 014 грн. Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим порівняно з середнім по економіці – 12,5% та 12,9% відповідно.

«Ненабагато більше отримували освітяни – 14 307 грн, їх доходи зросли порівняно з І кварталом 2024 року на 13,1%. Збільшення середніх зарплат медичних працівників, які отримували у січні-березні в середньому 17 222 грн було ще меншим – лише на 11,6%», – каже він.

Як зазначив Гетманцев, збільшення зарплат для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка в І кварталі 2025 року становила 13,6% (продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги – на 19,5%). Водночас заробітна плата працівників водного транспорту порівняно з І кварталом минулого року зменшились на 6,1%.

«Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн (еквівалент $472). Підвищення рівня оплати праці у сільському господарстві на 46,9% дозволило досягти показника 21 295 грн. ($510). Середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% – склали 26 183 грн. ($627)», – розповів парламентар.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні за рік зросла на 24%. У першому кварталі 2025 року вона сягнула показника 23 460 грн або трохи більше як $560. Якщо порівнювати із 2024 роком – зарплати зросли на майже 2 тис. грн (з 21 473 грн або $535). Статистичне відомство порівняло заробітні плати штатних працівників за видами економічної діяльності.

Як повідомлялося, реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% – через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%). Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві – близько 29 тис. грн. У Дніпрі й Харкові показники також високі – 26-27 тис. грн. Натомість у прифронтових регіонах рівень оплати праці нижчий через підвищені ризики та нестабільність.

До слова, «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

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Теги: зарплата робота Данило Гетманцев

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