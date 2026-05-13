Борг «Укренерго» на балансуючому ринку зріс до рекордних 30,9 млрд грн

Христина Жиренко
Від початку 2026 року заборгованість «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку збільшилася на 40% – Прокіп

Борг НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку продовжує зростати та вже досяг рекордних 30,9 млрд грн. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, з початку 2026 року заборгованість «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку збільшилася на 40%. Через це компанії, які працюють на балансуючому ринку, змушені чекати оплату за електроенергію понад рік.

Водночас борг учасників балансуючого ринку перед самим «Укренерго» також продовжує зростати і вже досяг 46,3 млрд грн. Від початку року цей показник збільшився на 9,5%.

«Заборона на відключення електропостачання деяких споживачів через борги, переважно державних підприємств і комунальних компаній, є основною причиною зростання боргу», – зазначив Прокіп.

За словами експерта, накопичення боргів створює серйозні ризики для енергосистеми, оскільки підриває можливості для розвитку нової генерації та погіршує фінансовий стан учасників ринку.

«Це підриває зусилля щодо будівництва нових потужностей і забезпечення стабільності енергетичної системи», – наголосив Прокіп.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн.

