Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у семи областях

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у семи областях
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів»

РФ продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок дронових атак по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів», – йдеться у заяві компанії.

Водночас, як наголошує «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 17 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 3,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ
Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ
Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у семи областях
Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у семи областях
Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання
Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п’ятеро поранені (фото)
РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п'ятеро поранені (фото)
Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

