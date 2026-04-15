Росіяни атакували Дніпро, Черкаси та Запоріжжя: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 15 квітня 2026 року

Цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро, Черкаси та Запоріжжя.

У Запоріжжі пошкоджено підприємство, палає автостоянка. У Черкасах є пошкодження будівель та постраждали люди, тим часом у Дніпрі одна людина отримала поранення та пошкоджено адмінбудівлю.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 квітня:

Росіяни атакували Дніпро, Черкаси та Запоріжжя

Наслідки у Дніпрі

Окупаційні війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки сталося займання адміністративної будівлі. За попередніми даними, 29-річна жінка дістала поранень через атаку. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Наслідки у Черкасах

Російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Ворожі цілі були зафіксовані та впали одразу на кількох локаціях у Черкасах. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей.

Наразі на місцях працюють усі необхідні служби.

Наслідки у Запоріжжі

Цієї ночі ворожі війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка. Внаслідок ворожого удару пошкоджено підприємство.

