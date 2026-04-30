Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії

Зустрічна заборгованість становить майже 26 млрд грн – Зайченко

Борг на балансуючому ринку електроенергії досяг критичних обсягів і потребує системного врегулювання на рівні уряду та законодавства. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед «Укренерго» вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.

«Борг перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку на сьогодні становить 46,5 млрд грн», – повідомив Зайченко.

Водночас, за його словами, зустрічна заборгованість самої компанії перед учасниками ринку є значно меншою і становить 25,8 млрд грн.

Він додав, що наразі розробляються конкретні кроки для стабілізації ситуації, які передбачають як зміни до постанов Кабміну, так і законодавчі ініціативи.

«Над цим питанням іде робота. Розробляються заходи, вони зараз напрацьовані. Є проєкт змін до постанов Кабінету міністрів, які зараз погоджуються центральними органами виконавчої влади», – зазначив Зайченко.

Він уточнив, що ключова мета цих рішень – зупинити подальше накопичення боргів і стабілізувати фінансову ситуацію на ринку. Зокрема, йдеться про врегулювання проблеми споживачів, які системно не розраховуються за електроенергію, але не можуть бути відключені – серед них окремі водоканали, споживачі у прифронтових регіонах та військові об’єкти.

Раніше енергетичний експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокіп заявив, що ситуація з боргами на балансуючому ринку вже стає бар’єром для розвитку нової генерації та може з часом негативно вплинути навіть на фізичну стабільність енергосистеми.