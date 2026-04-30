Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії

Христина Жиренко
Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко

Зустрічна заборгованість становить майже 26 млрд грн – Зайченко

Борг на балансуючому ринку електроенергії досяг критичних обсягів і потребує системного врегулювання на рівні уряду та законодавства. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед «Укренерго» вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.

«Борг перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку на сьогодні становить 46,5 млрд грн», – повідомив Зайченко.

Водночас, за його словами, зустрічна заборгованість самої компанії перед учасниками ринку є значно меншою і становить 25,8 млрд грн.

Він додав, що наразі розробляються конкретні кроки для стабілізації ситуації, які передбачають як зміни до постанов Кабміну, так і законодавчі ініціативи.

«Над цим питанням іде робота. Розробляються заходи, вони зараз напрацьовані. Є проєкт змін до постанов Кабінету міністрів, які зараз погоджуються центральними органами виконавчої влади», – зазначив Зайченко.

Він уточнив, що ключова мета цих рішень – зупинити подальше накопичення боргів і стабілізувати фінансову ситуацію на ринку. Зокрема, йдеться про врегулювання проблеми споживачів, які системно не розраховуються за електроенергію, але не можуть бути відключені – серед них окремі водоканали, споживачі у прифронтових регіонах та військові об’єкти.

Раніше енергетичний експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокіп заявив, що ситуація з боргами на балансуючому ринку вже стає бар’єром для розвитку нової генерації та може з часом негативно вплинути навіть на фізичну стабільність енергосистеми.

Читайте також

Ціни на електроенергію в Європі впали до рекордного мінусу через сонячну генерацію
Ціни на світло в Європі впали нижче нуля: що спричинило обвал
28 квiтня, 10:29
Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній
Негода спричинила знеструмлення у низці регіонів: яка наразі ситуація в енергосистемі
27 квiтня, 11:12
Будівля офісу Національної енергетичної компанії
Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
24 квiтня, 14:16
Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
17 квiтня, 20:29
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 17 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
16 квiтня, 19:53
Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки
Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки
3 квiтня, 08:18
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 3 квітня 2026 року
2 квiтня, 20:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 1 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
31 березня, 19:54
Окупанти атакують об’єкти української енергосистеми
Споживання електроенергії зросло: «Укренерго» розкрило деталі
31 березня, 10:30

Бізнес

Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital

Новини

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
