Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення прайс-кепів виправило помилку, яка обмежила імпорт і повернула відключення – експерт

glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Перегляд прайс-кепів дозволить відновити імпорт електроенергії з ЄС у критичні періоди, вважає Харченко
фото: depositphotos.com

Експерт наголосив, що самі прайс-кепи не є тарифом, але їхній рівень безпосередньо визначає можливість роботи ринку

Повернення до попереднього рівня прайс-кепів є фактично «виправленням адміністративної помилки», яка вже встигла вплинути на баланс енергосистеми. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.

За його словами, після зниження граничних цін Україна різко втратила доступ до імпорту електроенергії, що одразу відобразилося на ситуації з електропостачанням.

«Якщо під час березня імпортний перетин використовувався відсотків на 90%, то після цього – відсотків на 30%. І в результаті повернулися обмеження і відключення», – пояснив Харченко.

Експерт наголосив, що самі прайс-кепи не є тарифом, але їхній рівень безпосередньо визначає можливість роботи ринку, зокрема імпорту в години дефіциту.

«Це просто виправлення адміністративної помилки, яка дуже прикра, але добре, що її виправляють», – додав він.

На його думку, перегляд прайс-кепів дозволить відновити імпорт електроенергії з ЄС у критичні періоди, що напряму вплине на стабільність енергосистеми та зменшення ризиків відключень для споживачів.

Раніше генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Андрій Урста наголосив, що після зниження прайс-кепів український ринок електроенергії зіткнувся з різким падінням імпорту, що вплинуло на баланс енергосистеми.

Читайте також:

Теги: імпорт ринок відключення обмеження енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua