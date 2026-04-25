Підвищення прайс-кепів виправило помилку, яка обмежила імпорт і повернула відключення – експерт

Експерт наголосив, що самі прайс-кепи не є тарифом, але їхній рівень безпосередньо визначає можливість роботи ринку

Повернення до попереднього рівня прайс-кепів є фактично «виправленням адміністративної помилки», яка вже встигла вплинути на баланс енергосистеми. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.

За його словами, після зниження граничних цін Україна різко втратила доступ до імпорту електроенергії, що одразу відобразилося на ситуації з електропостачанням.

«Якщо під час березня імпортний перетин використовувався відсотків на 90%, то після цього – відсотків на 30%. І в результаті повернулися обмеження і відключення», – пояснив Харченко.

Експерт наголосив, що самі прайс-кепи не є тарифом, але їхній рівень безпосередньо визначає можливість роботи ринку, зокрема імпорту в години дефіциту.

«Це просто виправлення адміністративної помилки, яка дуже прикра, але добре, що її виправляють», – додав він.

На його думку, перегляд прайс-кепів дозволить відновити імпорт електроенергії з ЄС у критичні періоди, що напряму вплине на стабільність енергосистеми та зменшення ризиків відключень для споживачів.

Раніше генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Андрій Урста наголосив, що після зниження прайс-кепів український ринок електроенергії зіткнувся з різким падінням імпорту, що вплинуло на баланс енергосистеми.