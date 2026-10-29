Планування роботи під час війни. «Метінвест» пояснив, як змінилися підходи

«Метінвест» перейшов на короткі цикли планування через удари, блокаду портів і обмеження ЄС – Данкова

Війна змусила «Метінвест» перейти до постійного перегляду сценаріїв. Річний бізнес-план зберігся, але тепер він включає базовий сценарій, ризики та резерви на випадок непередбачуваних подій. Про це розповіла фінансова директорка Групи «Метінвест» Юлія Данкова під час 24th Ukrainian CFO Forum у Києві.

Після чергового російського удару 17 жовтня підприємства «Метінвесту» не працюють, але компанія формує план роботи на наступні чотири місяці. «Цей цикл охопить і два місяці наступного року», – каже Данкова.

Щомісяця «Метінвест» переглядає ситуацію на ринку, виробничі можливості, маржинальність, грошові потоки та бюджет. Причина – умови можуть змінитися буквально за кілька тижнів. Серед факторів, які змушують оперативно переглядати плани, Данкова називає російські удари, зупинку чорноморських портів, квоти ЄС на імпорт сталі та зміни в державних програмах.

«Ми фіксуємо один зі сценаріїв, у який найбільше віримо і який готові захистити. Потім формуємо резерви: що можемо зробити додатково, навіть якщо цей сценарій досить агресивний за плануванням. Далі визначаємо ризики й відстежуємо, які резерви вдалося використати, які ризики справдилися і скільки «чорних лебедів» прилетіло. Тобто, чого ми не передбачили», – пояснила Данкова.

Якщо порушується морська логістика, вантажі доводиться перенаправляти через Польщу та Румунію. Якщо виникають проблеми з сировиною, компанія шукає альтернативних постачальників і заново розраховує економіку виробництва.

Окремим фактором стало запровадження екомита CBAM: за словами Данкової, минулого року «Метінвест» затвердив бізнес-план у грудні, але вже на початку січня був змушений його переглянути після того, як Україна не отримала винятку з європейського вуглецевого механізму.