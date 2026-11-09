Український бізнес накопичив мільярдні борги: які компанії опинилися в лідерах

Заборгованість підприємств перед Податковою сягнула 263 млрд грн

В Україні за три квартали 2026 року відкрили 20 364 виконавчі провадження проти компаній через несплачені податки. Найчастіше справи стосувалися підприємств оптової торгівлі, а найбільшу кількість нових проваджень зафіксували у Києві та Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Опендатаботу.

За інформацією аналітиків, кількість нових виконавчих проваджень за дев'ять місяців поточного року майже досягла показника за весь 2021 рік. Йдеться про справи, відкриті для примусового стягнення податкової заборгованості з юридичних осіб.

скриншот «Опендатабот»

Найбільше нових проваджень відкрили проти підприємств, зареєстрованих у Києві, – 4 160. На другому місці опинилася Дніпропетровська область із 3 912 провадженнями.

Далі розташувалися Київська область, де відкрили 1 352 провадження, Одеська – 1 162 та Івано-Франківська – 896. Загалом на ці п'ять регіонів припадає понад половина всіх нових справ про примусове стягнення податкових боргів.

Найчастіше виконавчі провадження відкривали проти підприємств оптової торгівлі. На цей сектор припало 4 249 справ, тобто приблизно кожне п'яте нове провадження.

Другу позицію посіли компанії сільськогосподарської галузі – 1 814 проваджень. На третьому місці опинилися підприємства, що займаються будівництвом будівель, – 1 521.

скриншот «Опендатабот»

До п'ятірки галузей із найбільшою кількістю нових справ також увійшли роздрібна торгівля – 808 проваджень та операції з нерухомістю – 803.

Серед окремих підприємств найбільше нових проваджень за дев'ять місяців відкрили проти Агрофірми Махаринці – 32. Далі йдуть Первомайський гранітно-щебеневий кар'єр із 29 провадженнями та Олійноекстракційний завод «Прилуки» – 23.

скриншот «Опендатабот»

Ще 20 нових справ відкрили проти НВК «Практика», а 19 – проти Верховинської дорожньої експлуатаційної дільниці Івано-Франківського облавтодору.

Водночас загальна кількість активних виконавчих проваджень на користь Державної податкової служби залишається відносно стабільною. Станом на 19 жовтня 2026 року таких справ налічувалося 36 409.

За загальною кількістю активних справ перше місце посідає Дніпропетровська область – 6 777 проваджень. Київ опинився на другій позиції з 4 652 справами.

скриншот «Опендатабот»

До п'ятірки регіонів також увійшли Харківська область – 2 036 проваджень, Івано-Франківська – 1 997 та Київська — 1 820.

Найбільше активних виконавчих проваджень серед окремих компаній має Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 – 80. Це на одне провадження більше, ніж наприкінці минулого року.

Водночас суттєве зростання кількості активних справ зафіксували у Рівненського автомобільного ремонтного заводу. Якщо наприкінці минулого року таких проваджень у підприємства не було, то тепер їх налічується 43.

У Житомирського облавтодору кількість активних проваджень збільшилася з 19 до 42, в Агрофірми Махаринці – з 22 до 34, а в компанії «Біоресурссервіс» – з 21 до 31.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 1 липня 2026 року українські компанії накопичили рекордні податкові борги на суму 263,32 млрд грн. Від початку повномасштабної війни загальна заборгованість бізнесу перед державою зросла у 2,5 раза.