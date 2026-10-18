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Продаж Одеського припортового. Голова Фонду держмайна розповів про претендентів на завод

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Продаж Одеського припортового. Голова Фонду держмайна розповів про претендентів на завод
Дмитро Наталуха оцінив перспективи приватизації Одеського припортового заводу
фото: Одеський припортовий завод, «Суспільне»

Американські інвестори цікавляться підприємством, однак через російські обстріли та політичну ситуацію у США сумніваються щодо участі в аукціоні

Потенційні американські покупці Одеського припортового заводу занепокоєні посиленням російських обстрілів України та політичними ризиками. Інвестори регулярно телефонують до Фонду державного майна, щоб з'ясувати безпекову ситуацію в Одесі та перспективи придбання підприємства. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Фонду Дмитро Наталуха.

За словами посадовця, заводом цікавляться кілька потенційних учасників торгів зі Сполучених Штатів. Їх приваблюють як сам актив, так і його стартова ціна. Водночас останні масовані російські атаки посилили побоювання інвесторів.

«Є кілька потенційних учасників торгів, які начебто з правильної країни – Сполучених Штатів. Їх приваблює і цей актив, і ціна на нього. Але, з іншого боку, прямо зараз – минулий-цей тиждень, коли почалися масові обстріли, буквально щодня по кілька разів вони дзвонять та питають: чи така ситуація тільки у Києві, що з Одесою, чи стала гірша ситуація, чи краща, бо виглядає так, що все стало гірше?» – зазначив Наталуха.

Голова Фонду держмайна розповів, що після останніх подій у США, зокрема так званої дизельної угоди, потенційні покупці почали цікавитися не лише безпековими ризиками, а й політичними відносинами між країнами.

Зокрема, американські інвестори запитують, чи має українська влада розвідувальні дані про можливі російські атаки та чи відповідають дійсності повідомлення про відсутність попереджень партнерів щодо запусків ракет. Крім того, покупці занепокоєні тим, чи не змінилося ставлення України до американського капіталу.

«Потенційні покупці у мене вже питають: чи не змінилося ставлення до американських інвесторів? Я кажу, що, звісно, ні: ми – відкриті, аукціон – відкритий, будь ласка, реєструйтесь, беріть участь, робіть гарантійний внесок. Якщо з вашого боку політично нічого не змінилося, то з нашого – точно», – пояснив посадовець.

За словами Наталухи, до постійної загрози російських ударів по підприємству тепер додався політичний чинник, який також може вплинути на рішення інвесторів. Водночас голова Фонду держмайна повідомив про появу ще одного потенційного учасника торгів – українського інвестора, який несподівано виявив активний інтерес до підприємства.

«З'явилися додаткові чинники – несподіваний зацікавлений український гравець, який активно почав запитувати інформацію та матеріали щодо заводу. Він міг би взагалі стати геймчейнджером. Але вони поки вагаються і гарантійний внесок не вносять. Ну, подивимося у понеділок», – розповів Наталуха.

При цьому станом на 15 жовтня жоден із потенційних покупців ще не сплатив гарантійного внеску для участі в аукціоні.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Фонд державного майна провів 43 успішні приватизаційні аукціони. Загальна сума переможних пропозицій становила 257,8 млн грн за стартової вартості об'єктів у 79,4 млн грн. У торгах взяли участь 192 учасники, а завдяки конкуренції середня ціна державних активів зросла у 3,24 раза.

Загалом за перше півріччя 2026 року Фонд держмайна провів 168 успішних аукціонів, які забезпечили надходження до держбюджету в розмірі 1,081 млрд грн без урахування ПДВ. Раніше голова Фонду Дмитро Наталуха повідомляв, що до кінця року планується виставити на приватизацію щонайменше шість-сім великих державних активів, зокрема Одеський припортовий завод, «Сумихімпром», Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та «Мотордеталь-Конотоп».

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Теги: інвестиції іноземці бізнес майно аукціон завод Дмитро Наталуха Фонд державного майна

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