«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів

АТ «НАЕК «Енергоатом» 29 жовтня уклало договір із ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна» за підсумками тендеру на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради. Загальна вартість контракту становить 19,30 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження проєкту «Наші гроші».

Послуги надаватимуть протягом одного року. Із загальної страхової премії 19,30 млн грн, 17,37 млн грн призначено для покриття відповідальності членів наглядової ради, а 1,93 млн грн – для відшкодування витрат застрахованих осіб. Страховий тариф складає 4,9375%.

Страхова сума, передбачена для покриття відповідальності, становить 390,92 млн грн. Якщо застрахована особа потребуватиме витрат і видатків на захист або ж відбудеться попереднє розслідування вимоги, то їх відшкодують у межах згаданої страхової суми.

Витрати, пов’язані із заставою або запобіжними заходами, обмеження щодо прав на активи або свободи та провадження щодо екстрадиції будуть відшкодовані в розмірі 10% від страхової суми, але не більше 500 тис. грн для кожного окремого страхового випадку.

Ліміт щодо відшкодування витрат на відновлення репутації та на штрафи і неустойки – 100 тис. грн, на необхідну психологічну допомогу – 50 тис. грн, на заміну автомобіля ­– 10 тис. грн для кожного окремого страхового випадку. Ліміт на відшкодування невідкладних витрат – 10% від страхової суми, на відшкодування обставин чи пом’якшення наслідків заподіяної шкоди – 0 грн для кожного окремого страхового випадку (10% від страхової суми). Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім США і Канади.

Торік Кабмін затвердив членів наглядової ради «Енергоатому». Незалежними членами стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст та Ярек Неверович, а від держави до складу увійшли Віталій Петрук і Тимофій Милованов. Наразі у списку на сайті немає Тімоті Джона Стоуна. У січні цього року керівником Наглядової ради обрано Неверовича, заступником став Кірст.

До слова, Кабмін призначив ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за 2025 і 2026 роки. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 8 жовтня.

Як повідомлялося, акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» уклали контракт із приватним підприємством «Тех-Маш» на відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000 на Хмельницькій АЕС. Вартість робіт перевищує 260 млн грн, а завершити їх мають до жовтня 2026 року.