Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів
Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім США і Канади
фото: НАЕК «Енергоатом»

Страхова сума, передбачена для покриття відповідальності, становить 390,92 млн грн

АТ «НАЕК «Енергоатом» 29 жовтня уклало договір із ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна» за підсумками тендеру на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради. Загальна вартість контракту становить 19,30 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження проєкту «Наші гроші».

Послуги надаватимуть протягом одного року. Із загальної страхової премії 19,30 млн грн, 17,37 млн грн призначено для покриття відповідальності членів наглядової ради, а 1,93 млн грн – для відшкодування витрат застрахованих осіб. Страховий тариф складає 4,9375%.

Страхова сума, передбачена для покриття відповідальності, становить 390,92 млн грн. Якщо застрахована особа потребуватиме витрат і видатків на захист або ж відбудеться попереднє розслідування вимоги, то їх відшкодують у межах згаданої страхової суми.

Витрати, пов’язані із заставою або запобіжними заходами, обмеження щодо прав на активи або свободи та провадження щодо екстрадиції будуть відшкодовані в розмірі 10% від страхової суми, але не більше 500 тис. грн для кожного окремого страхового випадку.

Ліміт щодо відшкодування витрат на відновлення репутації та на штрафи і неустойки – 100 тис. грн, на необхідну психологічну допомогу – 50 тис. грн, на заміну автомобіля ­– 10 тис. грн для кожного окремого страхового випадку. Ліміт на відшкодування невідкладних витрат – 10% від страхової суми, на відшкодування обставин чи пом’якшення наслідків заподіяної шкоди – 0 грн для кожного окремого страхового випадку (10% від страхової суми). Територія дії страхового покриття та підсудність охоплює весь світ, окрім США і Канади.

Торік Кабмін затвердив членів наглядової ради «Енергоатому». Незалежними членами стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст та Ярек Неверович, а від держави до складу увійшли Віталій Петрук і Тимофій Милованов. Наразі у списку на сайті немає Тімоті Джона Стоуна. У січні цього року керівником Наглядової ради обрано Неверовича, заступником став Кірст.

До слова, Кабмін призначив ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за 2025 і 2026 роки. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 8 жовтня.

Як повідомлялося, акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» уклали контракт із приватним підприємством «Тех-Маш» на відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000 на Хмельницькій АЕС. Вартість робіт перевищує 260 млн грн, а завершити їх мають до жовтня 2026 року.

Читайте також:

Теги: Енергоатом страхування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонт гігантського крана на ХАЕС коштуватиме «Енергоатому» понад 260 млн грн
«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана
8 жовтня, 09:00
У вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами
«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»
4 жовтня, 13:05
«Кроу Ерфольг Україна» є членом міжнародної аудиторської мережі «Crowe Global»
Кабмін визначив компанію, яка проводитиме аудит «Енергоатому»
9 жовтня, 17:16

Бізнес

«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів
«Енергоатом» витратив 19 млн на страхування наглядової ради на випадок арештів
Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати
Monobank запустив спільні картки: що потрібно знати
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Скільки залізничників загинуло під час великої війни? Дані «Укрзалізниці»
Скільки залізничників загинуло під час великої війни? Дані «Укрзалізниці»
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua