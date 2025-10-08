Головна Країна Суспільство
«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана
Ремонт гігантського крана на ХАЕС коштуватиме «Енергоатому» понад 260 млн грн
фото: darriuss.livejournal.com

KROLL K-10000 працює на Хмельницькій АЕС і здатен піднімати вантажі до 240 тонн

 

Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» уклали контракт із приватним підприємством «Тех-Маш» на відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000 на Хмельницькій АЕС. Вартість робіт перевищує 260 млн грн, а завершити їх мають до жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

Баштовий кран KROLL K-10000, який використовується на ХАЕС, є одним із найбільших у світі. Він виготовлений у 1986 році данською компанією «KROLL Cranes» та здатен піднімати вантажі вагою до 240 тонн. На сьогодні відомо, що таких кранів у світі виготовлено лише 15, з них 13 для СРСР. Один з них був установлений на будівництві третього енергоблоку Хмельницької АЕС.

Виконувати ремонт буде кременчуцьке ПП «Тех-Маш». Аванс у розмірі 30% загальної суми контракту сплатять після укладення договору, а решту – після завершення робіт. Гарантійний строк складатиме рік, а строк служби – десять років.

Компанія «Тех-Маш» отримала замовлення без конкуренції після того, як на перший тендер ніхто не прийшов, а їхню пропозицію відхилили. Для участі потрібен був досвід ремонту великих кранів чи промислових механізмів, і «Тех-Маш» підтвердив його договором на ремонт екскаватора ЕК-10/70 вагою 630 т і стрілою 70 м. На другий тендер їхню заявку прийняли.

Підприємство належить місцевому бізнесмену Володимиру Вязовському, власнику також ТОВ «Темпагробудінвест». Це перше велике замовлення фірми через систему «Прозорро».

Нагадаємо, що у Ладижині досі не розпочали будівництво укриття для ліцею №4 на 600 осіб, хоча контракт на понад 77 млн грн підписали ще у квітні 2024 року з ТОВ «Центр-Монтаж-Енерго». Проєкт передбачав приміщення для учнів і персоналу, а також складські та технічні блоки, завершити роботи планували до вересня 2025 року.

Теги: будівництво Енергоатом ремонт тендер

«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана
«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана
