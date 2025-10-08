«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана

KROLL K-10000 працює на Хмельницькій АЕС і здатен піднімати вантажі до 240 тонн

Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» уклали контракт із приватним підприємством «Тех-Маш» на відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000 на Хмельницькій АЕС. Вартість робіт перевищує 260 млн грн, а завершити їх мають до жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

Баштовий кран KROLL K-10000, який використовується на ХАЕС, є одним із найбільших у світі. Він виготовлений у 1986 році данською компанією «KROLL Cranes» та здатен піднімати вантажі вагою до 240 тонн. На сьогодні відомо, що таких кранів у світі виготовлено лише 15, з них 13 для СРСР. Один з них був установлений на будівництві третього енергоблоку Хмельницької АЕС.

Виконувати ремонт буде кременчуцьке ПП «Тех-Маш». Аванс у розмірі 30% загальної суми контракту сплатять після укладення договору, а решту – після завершення робіт. Гарантійний строк складатиме рік, а строк служби – десять років.

Компанія «Тех-Маш» отримала замовлення без конкуренції після того, як на перший тендер ніхто не прийшов, а їхню пропозицію відхилили. Для участі потрібен був досвід ремонту великих кранів чи промислових механізмів, і «Тех-Маш» підтвердив його договором на ремонт екскаватора ЕК-10/70 вагою 630 т і стрілою 70 м. На другий тендер їхню заявку прийняли.

Підприємство належить місцевому бізнесмену Володимиру Вязовському, власнику також ТОВ «Темпагробудінвест». Це перше велике замовлення фірми через систему «Прозорро».

