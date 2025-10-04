«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»

У вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами

У вересні ціни традиційно знижуються через спад попиту та профіцит генерації – «Енергоатом»

Компанія «Енергоатом» пояснила причини падіння цін на ринку «на добу наперед» (РДН) у вересні. За словами представника компанії Якоба Хартмута, динаміка вартості електроенергії є закономірною та пов’язана із сезонними факторами.

«Насамперед, визначу, що історично на РДН у вересні, коли спадає спека, але ще не прохолодно, спостерігається профіцит та відповідне зниження ціни. Так само як і в березні-квітні, коли суттєво знижується споживання після закінчення опалювального сезону, а генерації збільшуються за рахунок ВДЄ. Тобто, це сезонний фактор», – наголосив Хартмут.

Він також зазначив, що у серпні компанія успішно реалізувала електроенергію за двосторонніми договорами з поставкою на березень.

«Завдяки цьому було забезпечено фінансування виробничих потреб та виконання ПСО», – пояснив представник «Енергоатома».

Разом із тим, у вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами.

«Протягом вересня деякі покупці за двосторонніми договорами відмовляються від виконання своїх зобов'язань, що порушує умови укладених контрактів», – підкреслив він.

Нагадаємо, у вересні ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) різко знизилися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко тоді заявив, що падіння цін на електроенергію у вересні відповідає прогнозам і ринковій логіці.