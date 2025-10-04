Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»
У вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами
фото: glavcom.ua

У вересні ціни традиційно знижуються через спад попиту та профіцит генерації – «Енергоатом»

Компанія «Енергоатом» пояснила причини падіння цін на ринку «на добу наперед» (РДН) у вересні. За словами представника компанії Якоба Хартмута, динаміка вартості електроенергії є закономірною та пов’язана із сезонними факторами.

«Насамперед, визначу, що історично на РДН у вересні, коли спадає спека, але ще не прохолодно, спостерігається профіцит та відповідне зниження ціни. Так само як і в березні-квітні, коли суттєво знижується споживання після закінчення опалювального сезону, а генерації збільшуються за рахунок ВДЄ. Тобто, це сезонний фактор», – наголосив Хартмут.

Він також зазначив, що у серпні компанія успішно реалізувала електроенергію за двосторонніми договорами з поставкою на березень.

«Завдяки цьому було забезпечено фінансування виробничих потреб та виконання ПСО», – пояснив представник «Енергоатома».

Разом із тим, у вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами.

«Протягом вересня деякі покупці за двосторонніми договорами відмовляються від виконання своїх зобов'язань, що порушує умови укладених контрактів», – підкреслив він.

Нагадаємо, у вересні ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) різко знизилися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко тоді заявив, що падіння цін на електроенергію у вересні відповідає прогнозам і ринковій логіці.

Читайте також:

Теги: Енергоатом зниження цін енергетика електроенергія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ICC Ukraine переконаний, що зміни до п. 7.11 ПРЕЕ не обмежують прав споживачів, а лише усувають лазівки для недобросовісних боржників
ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників
Сьогодні, 12:38
Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб
Атака на Чернігівщину: без світла залишилися 50 тис споживачів
Сьогодні, 10:01
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
2 жовтня, 05:41
Енергетики готуються підключити місто до резервного джерела
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
1 жовтня, 18:29
Сонячні панелі в місті Ріджфілді
Американці вигадали, як заощадити мільйони на сонячних панелях
29 вересня, 15:45
Повітряні Сили ЗСУ писали, що на Вінниччину летить група БпЛА
Росія атакувала Вінниччину: є влучання в обʼєкти енергетики
25 вересня, 05:03
Україна потребує більше ресурсу газу
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
9 вересня, 17:07
Сергій Коваленко: Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені
Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла
8 вересня, 14:51
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
8 вересня, 00:48

Економіка

«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»
«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»
ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників
ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – «Українська бронетехніка»
Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – «Українська бронетехніка»
Чому у вересні впали ціни на електроенергію? Висновок тимчасової слідчої комісії
Чому у вересні впали ціни на електроенергію? Висновок тимчасової слідчої комісії
У керівників яких державних органів найвища зарплата: топ-10
У керівників яких державних органів найвища зарплата: топ-10
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» мають покриватися з держбюджету – ексглава уряду
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» мають покриватися з держбюджету – ексглава уряду

Новини

Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua