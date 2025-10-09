Кабмін визначив компанію, яка проводитиме аудит «Енергоатому»

За останні два роки, крім «Енергоатому», «Кроу Ерфольг Україна» отримала підряди в «Укрнафти», «Укргазвидобування», Держвідновлення, «Оператора ГТСУ», «Запоріжтрансформатора», «Харківводоканалу», АРМА

Кабмін призначив ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за 2025 і 2026 роки. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 8 жовтня, передає «Главком».

«Призначити товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (код згідно з ЄДРПОУ 36694398) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за 2025 і 2026 роки», – йдеться у розпорядженні.

За даними видання «Наші гроші», аудит фінансової звітності за 2023-2024 роки вартістю 10,32 млн грн «Енергоатом» замовив у ТОВ «Кроу Ерфольг Україна», засновниками якого є директорка фірми Ольга Богданова, Ольга Ніканорова та Артем Воробієнко.

Компанія є членом міжнародної аудиторської мережі «Crowe Global». У «Прозорро» є дані, що за останні два роки, крім «Енергоатому», фірма отримала підряди в «Укрнафти», «Укргазвидобування», Держвідновлення, «Оператора ГТСУ», «Запоріжтрансформатора», «Харківводоканалу», АРМА.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» уклали контракт із приватним підприємством «Тех-Маш» на відновлювальний ремонт баштового крана KROLL K-10000 на Хмельницькій АЕС. Вартість робіт перевищує 260 млн грн, а завершити їх мають до жовтня 2026 року.

Раніше наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» задовольнила заяву в. о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. На цю посаду вже тимчасово призначили іншого фахівця.