В Україні стартує дешева іпотека: хто зможе купити житло під 3%

Функція подачі заявки на іпотеку з’явиться у застосунку «Дія»

Із жовтня цього року Кабінет міністрів дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Іпотека під 3% річних буде надаватися українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло», — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд ухвалив дві постанови, які дозволять запустити програму за оновленими правилами.

Прем’єр зауважив, що функція подачі заявки на іпотеку з’явиться у застосунку «Дія». Наразі послуга перебуває в процесі розробки: «Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку».

Як підкреслив Шмигаль, завдяки програмі доступної іпотеки держава прагне забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом, і одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення економіки та відбудови України.

Нагадаємо, наприкінці серпня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 7683, який полегшує доступ населення до нового житла. Зокрема новий законопроєкт зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість.