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Оренда житла. Скільки вартує найдешевша двокімнатна квартира в Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оренда житла. Скільки вартує найдешевша двокімнатна квартира в Києві
Вигляд із вікна квартири, яку готові здати за дві тисячі гривень на місяць
фото: olx.ua

Винайняти житло можна безоплатно, але це пропозиція для сміливих

Вартість оренди окремої двокімнатної квартири в Києві стартує від чотирьох тисяч гривень. Про це свідчать дані на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua.

Щоправда, для тих, хто готовий ризикувати, є й дешевший варіант. Так, оселю на проспекті Героїв Харкова, 89 можна зняти безкоштовно.

Квартира без меблів та ремонту
Квартира без меблів та ремонту
фото: olx.ua

Власник просить сплачувати лише за комунальні послуги. Квартира має площу 52 кв. м, балкон та лоджію, розташована за п’ять хвилин ходу від метро «Захисників України».

Власник просить сплачувати лише за комунальні послуги
Власник просить сплачувати лише за комунальні послуги
фото: olx.ua

Але тут зовсім немає меблів та побутової техніки, стіни обшарпані, паркет попсований.

Є пропозиція і для охочих попрацювати. За дві тисячі гривень можна зняти квартиру за 15 хвилин пішого ходу від метро КПІ, на Борщагівській, 133.

У квартирі триває ремонт
У квартирі триває ремонт
olx.ua

Тут майже немає меблів та у розпалі капітальний ремонт.

Пропозиція для тих, хто полюбляє робити ремонт
Пропозиція для тих, хто полюбляє робити ремонт
фото: olx.ua

Власник готовий здати житло за умови, що квартиранти допоможуть завершити роботи.

Пропозицій за чотири тисячі є досить багато. Один із найкращих варіантів, що можна зняти за такі гроші, – квартира на вулиці Юрія Литвинського, 30.

Квартра із прохідними кімнатами за чотири тисячі гривень
Квартра із прохідними кімнатами за чотири тисячі гривень
фото: olx.ua

Це оселя на останньому поверсі п’ятиповерхівки із прохідними кімнатами, холодильником, пральною машиною та меблями.

У квартирі є деякі меблі
У квартирі є деякі меблі
фото: olx.ua

Загальна площа – 45 кв. м, санвузол суміжний. 

Нагадаємо, окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень.

Також у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.

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Теги: Київ нерухомість житло квартира оренда

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