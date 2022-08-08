Ринок житла протягом трьох років істотно зміниться: головні тренди

Безпека стане ключовим фактором при виборі житла серед українців

До 2024-2025 років покупців більше цікавитиме придбання квартир у вже збудованих об’єктах, ніж інвестування на початкових стадіях будівництва. Такий прогноз зробив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

На його думку, у найближчі роки для покупців житла вкрай важливим стануть додаткові гарантії безпечного придбання житла на первинному ринку.

«Війна стала найбільшим випробуванням на стійкість для українського бізнесу. І тому в девелоперських компаніях у найближчий час спостерігатимуться зміни в короткостроковому та довгостроковому бізнес-плануванні. Також варто очікувати переорієнтацію частки покупців-інвесторів на об’єкти, що зводяться на території західних областей», – зазначив експерт.

На думку Семенова, головні причини таких змін криються в безпечному розташуванні, близькості кордонів ЄС, природному середовищі, малоповерховій забудові та прийнятній ціновій політиці за рахунок більш «легких» логістичних ланцюжків для поставок якісних будматеріалів з-за кордону.

Після перемоги також слід очікувати появу на ринку нових іноземних гравців: як інвестиційних фондів, так і девелоперів та будівельних компаній, що може докорінно змінити структуру українського первинного ринку нерухомості. І це, в першу чергу, стосуватиметься західного регіону України та кількох великих міст, зокрема Києва.

«До 2025 року девелопмент нерухомості може істотно змінитися. По-перше, через злиття та поглинання невеликих компаній, лідери ринку можуть «покрити» до 70-80% від усіх обсягів будівництва об’єктів житлової та комерційної нерухомості. По-друге, «нові» вітчизняні девелопери та іноземні компанії займуть важливу нішу, реалізуючи принципово нові та якісні проєкти в різних сегментах нерухомості. За оптимістичним прогнозом, їхня частка складе до 20-25% від усього ринку», – підкреслив Володимир Семенцов.

Достеменно невідомо, коли завершиться війна, проте її потужний вплив на психіку українців буде спостерігатися у найближчі 30-40 років. Свобода і страх стануть рушіями у зміні ставлення до життя в конкретному місці, а також у сприйнятті майна як блага, вважає експерт.