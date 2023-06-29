Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
фото з відкритих джерел

Станом на 13:27 за Києвом за один долар давали 87,07 рубля

Сьогодні, 29 червня, російський рубль стрімко дешевшав, оновлюючи мінімуми з перших тижнів вторгнення в Україну. На торгах Московської біржі курс долара піднявся до 87,47 рубля – найвищого значення з кінця березня 2022 року.

Натомість Євро виросло до позначки 95,52 рубля, перевищивши рівні розпродажів понеділка, 26 червня, коли ринок панікував через наслідки заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Станом на 13:27 за Києвом за один долар давали 87,07 рубля.

Як заявив аналітик БКС Ігор Галактіонов, хоча перший шок пройшов, емоційний слід ще залишиться на якийсь час, утримуючи деяких інвесторів від покупок.

Зростання невизначеності може спровокувати населення і бізнес на те, щоб і далі виводити валютні заощадження на закордонні рахунки, зазначає Дмитро польовий, директор з інвестицій ІК «Локо-Інвест».

З початку війни тільки фізособи перевели за кордон понад $ 60 млрд, а великий бізнес залишив на іноземних рахунках понад $90 млрд доходів.

Нагадаємо,  на тлі військового заколоту у Росії громадяни країни-агресора почали ажіотажно закуповувати американську валюту. Російські банки негайно відреагували, та різко підняли курси валют: долар у багатьох банках перевищив 90 рублів, євро – 100 рублів відповідно.

Теги: бізнес ринок кордон населення курс валют

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада закликала бути обережними із росіянами які перебували за кордоном
Росіян, які повертаються на батьківщину, перевірятимуть на держзраду
23 червня, 09:49
Українці мають зробити так, щоб Росія не була здатна у видимій перспективі, хоча би на 100 років вперед, нанести Україні суттєвої шкоди
Глава Інституту національної пам’яті: Ми не маємо заспокоїтись, вийшовши на кордони з Росією
20 червня, 18:57
Українські війська мужньо діють в умовах переваги ворога
Росіяни підтягують сили та здійснюють активний наступ на двох напрямках – Міноборони
19 червня, 17:23
На даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
15 червня, 12:57
Контролюючі органи матимуть можливість закривати онлайн-магазини, які приховують інформацію про товар
Покупки в інтернеті за новими правилами: ухвалено закон
12 червня, 10:21
Газ українського видобутку допоможе пройти наступний опалювальний сезон
Прозорий ринок газу – це одна з умов для проходження наступного опалювального сезону – «Нафтогаз»
1 червня, 17:24
Чеський пивовар виріщив в оригінальний спосіб допомогти українцям
Чеська пивоварня зварила партію львівського пива, аби допомогти Україні
1 червня, 10:26
Працівники Національного атикорупційного бюро прийшли з обшуками до керівництва Укрзалізниці
Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня
30 травня, 21:03
Грузія отримала шквал критики від послів європейських країн
Європейські дипломати висловили демарш Грузії через відновлення авіасполучення до Росії
30 травня, 06:39

Економіка

Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму
США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину
США готують нові експортні обмеження для Китаю: ЗМІ пояснили причину
США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»
США анонсували новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
США анонсували новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Запаси найнижчі за 10 років. Україна може зіштовхнутись із дефіцитом популярних фруктів
Запаси найнижчі за 10 років. Україна може зіштовхнутись із дефіцитом популярних фруктів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Перейменування Запоріжжя. Мовний омбудсмен зробив жорстку заяву
24K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
9332
Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську
9072
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5034
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
3848
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту