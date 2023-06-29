Уперше від початку війни російський рубль впав до історичного мінімуму

Станом на 13:27 за Києвом за один долар давали 87,07 рубля

Сьогодні, 29 червня, російський рубль стрімко дешевшав, оновлюючи мінімуми з перших тижнів вторгнення в Україну. На торгах Московської біржі курс долара піднявся до 87,47 рубля – найвищого значення з кінця березня 2022 року.

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Натомість Євро виросло до позначки 95,52 рубля, перевищивши рівні розпродажів понеділка, 26 червня, коли ринок панікував через наслідки заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Станом на 13:27 за Києвом за один долар давали 87,07 рубля.

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Як заявив аналітик БКС Ігор Галактіонов, хоча перший шок пройшов, емоційний слід ще залишиться на якийсь час, утримуючи деяких інвесторів від покупок.

Зростання невизначеності може спровокувати населення і бізнес на те, щоб і далі виводити валютні заощадження на закордонні рахунки, зазначає Дмитро польовий, директор з інвестицій ІК «Локо-Інвест».

З початку війни тільки фізособи перевели за кордон понад $ 60 млрд, а великий бізнес залишив на іноземних рахунках понад $90 млрд доходів.

Нагадаємо, на тлі військового заколоту у Росії громадяни країни-агресора почали ажіотажно закуповувати американську валюту. Російські банки негайно відреагували, та різко підняли курси валют: долар у багатьох банках перевищив 90 рублів, євро – 100 рублів відповідно.