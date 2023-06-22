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СБУ оголосила підозру російському мільярдеру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру російському мільярдеру
Сергій Кабаргін використовував підконтрольне в Україні АТ «Кіровоградське рудоуправління», де видобувають рідкісні породи глини
фото: пресслужба СБУ

За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур «Росатома» і «Лукойла»

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського мільярдера Сергія Кабаргіна, який причетний до фінансування збройної агресії РФ проти України. З початку повномасштабного вторгнення він реалізував «схему», яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для цього росіянин використовував підконтрольне в Україні АТ «Кіровоградське рудоуправління», де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур «Росатома» і «Лукойла».

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На весь екран

Фігурант здійснював поставки через власну компанію в Росії – «Боровичский комбинат огнеупоров».

Крім того, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському мільярдеру про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Теги: СБУ війна бізнес фінансування фронт

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