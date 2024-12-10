«Київстар» значно підвищить тарифи: чи підуть Vodafone та lifecell тим самим шляхом

«Київстар» інформує абонентів, у чиїх тарифах відбудуться зміни, щонайменше за сім днів

Збільшення тарифів може принести «Київстару» близько 8 млрд грн річного доходу

Український мобільний оператор Київстар оголосив, що з 20 грудня суттєво підвищить тарифи в середньому на 25%. Однак Vodafone Україна та lifecell поки що цього не робитимуть. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, lifecell поки не планує підвищення тарифів, а Vodafone наразі знаходиться у процесі перегляду лінійки тарифів. Однак невідомо наскільки збільшиться вартість.

«Першопроходець збере весь негатив. Якщо інші правильно цим скористаються, зможуть наростити абонбазу і, можливо, вимагатимуть меншого підвищення», – пояснив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Мобільний оператор Vodafone прямо не відповідає, чи планує найближчим часом підвищувати тарифи. Але додав, що «як правило, кожна лінійка тарифів переглядається орієнтовно раз на рік».

У матеріалі зазначається, що «Київстар» здатний підвищити тарифи в середньому на 25%, навіть якщо це призведе до часткового зменшення кількості абонентів. Таке збільшення цін може принести компанії близько 8 млрд грн річного доходу, чого цілком вистачить для покриття інвестицій у забезпечення енергонезалежності.

Нагадаємо, що українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Як повідомлялося, консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду про купівлю та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia.