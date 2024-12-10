Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Київстар» значно підвищить тарифи: чи підуть Vodafone та lifecell тим самим шляхом

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Київстар» значно підвищить тарифи: чи підуть Vodafone та lifecell тим самим шляхом
«Київстар» інформує абонентів, у чиїх тарифах відбудуться зміни, щонайменше за сім днів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Збільшення тарифів може принести «Київстару» близько 8 млрд грн річного доходу

Український мобільний оператор Київстар оголосив, що з 20 грудня суттєво підвищить тарифи в середньому на 25%. Однак Vodafone Україна та lifecell поки що цього не робитимуть. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, lifecell поки не планує підвищення тарифів, а Vodafone наразі знаходиться у процесі перегляду лінійки тарифів. Однак невідомо наскільки збільшиться вартість.

«Першопроходець збере весь негатив. Якщо інші правильно цим скористаються, зможуть наростити абонбазу і, можливо, вимагатимуть меншого підвищення», – пояснив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Мобільний оператор Vodafone прямо не відповідає, чи планує найближчим часом підвищувати тарифи. Але додав, що «як правило, кожна лінійка тарифів переглядається орієнтовно раз на рік». 

У матеріалі зазначається, що «Київстар» здатний підвищити тарифи в середньому на 25%, навіть якщо це призведе до часткового зменшення кількості абонентів. Таке збільшення цін може принести компанії близько 8 млрд грн річного доходу, чого цілком вистачить для покриття інвестицій у забезпечення енергонезалежності.

Нагадаємо, що українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заявили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.

Як повідомлялося, консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду про купівлю та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia.

Читайте також:

Теги: мобільний зв’язок телефон тарифи гроші мобільні оператори Vodafone Київстар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками щодо характеристик, особливостей і спроможностей виробництва
Український аналог квадрокоптера DJI Mavic здійснив перші демонстраційні польоти
11 листопада, 19:21
На окупованих територіях росіяни обманом мобілізовують мігрантів з Азії – Центр нацспротиву
На окупованих територіях росіяни обманом мобілізовують мігрантів з Азії – Центр нацспротиву
14 листопада, 07:04
Владислав Іноземцев пояснює, звідки в Путіна гроші на війну
Владислав Іноземцев: Проблема не в тому, завалиться російська економіка чи ні, а в тому, хто завалиться першим
7 грудня, 11:00
Окупанти на Запоріжжі збирали у школярів гроші
На Запоріжжі окупанти у школі збирали гроші на війну – Центр нацспротиву
16 листопада, 03:21
Милованов: Я ціную досягнення Яніни, але ми не будуємо країну в якій люди так спілкуються і намагаються вибивати гроші
«Написала погрози». Між ексміністром Миловановим та журналісткою Соколовою виник скандал
21 листопада, 16:33
Підозрювана голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під арештом другий місяць
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
29 листопада, 15:10
Фото ілюстративне
Крадіжки віскі, парфумів, взуття… декриміналізовані. Засуджені виходять з тюрем
30 листопада, 13:29
Економіст Владислав Іноземцев у грудні 2023 року точно спрогнозував нинішній курс рубля щодо долара
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік
7 грудня, 20:41
На початку грудня 2023 року виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні
В Україні впали ціни на один із ключових овочів
8 грудня, 03:00

Бізнес

«Київстар» значно підвищить тарифи: чи підуть Vodafone та lifecell тим самим шляхом
«Київстар» значно підвищить тарифи: чи підуть Vodafone та lifecell тим самим шляхом
«Укрзалізниця» намагається вчергове збільшити тариф на вантажні перевезення майже на 40%
«Укрзалізниця» намагається вчергове збільшити тариф на вантажні перевезення майже на 40%
Українська асоціація виробників феросплавів виступила проти підвищення тарифу на передачу електроенергії
Українська асоціація виробників феросплавів виступила проти підвищення тарифу на передачу електроенергії
Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп
Енергетичний регулятор має розблокувати імпорт електроенергії – нардеп
Збільшення тарифу на транспортування газу. «Укрметалургпром» оприлюдив відкритий лист до влади
Збільшення тарифу на транспортування газу. «Укрметалургпром» оприлюдив відкритий лист до влади
2025 рік має стати проривним у відбудові енергетики – депутатка
2025 рік має стати проривним у відбудові енергетики – депутатка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
102K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
63K
Путінській диктатурі залишилося недовго
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
13K
Прогноз магнітних бур на 10-12 грудня: якою буде сонячна активність
13K
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені

Новини

«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Сьогодні, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua