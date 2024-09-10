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Французький мільярдер придбав українського мобільного оператора Lifecell

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Французький мільярдер придбав українського мобільного оператора Lifecell
Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після «Київстар» та Vodafone
фото з відкритих джерел

Третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні об'єднається з компанією «Датагруп-Воля»

Консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду про купівлю та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia. Про це повідомила інвестиційна компанія Horizon Capital, яка брала участь в угоді.

Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після «Київстар» та Vodafone. Оператор об'єднається з компанією «Датагруп-Воля», яка надає послуги фіксованого зв'язку та платного телебачення.

Lifecell повністю належав до Turkcell. У квітні київський суд розчистив шлях для придбання, знявши арешт з акцій Lifecell, які належать російському мільярдеру Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями та володів приблизно 20% акцій через LetterOne.

За повідомленням Turkcell, вартість операції складає не менше 524,3 млн доларів. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація нададуть 435 млн доларів у вигляді кредитів.

Киянин Михайло Шелемба, нинішній гендиректор «Датагруп-Воля», очолить «Лайфселл-Датагруп-Воля Груп» як генеральний директор. П’єр Данон, що проживає в Парижі, продовжуватиме виконувати обов’язки невиконавчого голови наглядової ради об’єднаного підприємства.

Зазначається, що б’єднана платформа забезпечить мобільним зв’язком майже 10 мільйонів українців, а її фіксована мережа охопить понад 4 мільйони місць по всій країні. Майбутня інтеграція дозволить платформі пропонувати послугу Triple-Play, поєднуючи мобільне, фіксоване підключення та платне телебачення, покращуючи якість послуг, ціни та інтеграцію європейських стандартів.

Нагадаємо, що 25 липня цього року Антимонопольний комітет погодив придбання українського мобільного оператора Lifecell французькою DVL Telecom, власником якого є мільярдер Ксавʼє Ньєль.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія оголосила про продаж своїх акцій у Lifecell. 

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Теги: бізнес мобільні оператори

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