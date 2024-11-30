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Крадіжки віскі, парфумів, взуття… декриміналізовані. Засуджені виходять з тюрем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Крадіжки віскі, парфумів, взуття… декриміналізовані. Засуджені виходять з тюрем
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

В’язень із Херсона, якого окупанти вивезли до Криму, а потім у Росію, вийшов із тюрми

За допомогою судового реєстру «Главком» зібрав показові історії про те, як за дрібну крадіжку суди призначали суворі терміни покарання. Після декриміналізації злочину настала «відлига»: прокурори і представники колоній гуртом пішли у суди з клопотанням звільнити засуджених крадіїв. Про це йдеться у публікації «Главкома» «День відкритих дверей у в’язницях. На волю достроково вже вийшли 2 тис. крадіїв».

Ось приклади. Влітку 2015 року Ганна Б. вкрала три пари взуття. Судячи з матеріалу справи, жінка зайшла в один з київських магазинів мережі «Карі» та поклала до своєї сумки сандалі, які «заважили» на 1,1 тис. грн. Наступну крадіжку жінка вчинила у 2016 році. Аби не «спалитися» на сигнальній рамці, вона попередньо обладнала свою сумку фольгою. Прийшовши у магазин «Нью Йоркер», намагалася вкрасти дві пари чоловічих джинсів та дві пари жіночої білизни на загальну суму 912 грн. Втім, конструкція з фольги підвела: сигнальна рамка на виході з магазину таки спрацювала, а злодійку зупинила охорона магазину.

Через місяць після невдалої крадіжки Ганна Б. знову навідалася до одного з магазинів мережі «Карі», і знову із сумкою обладнаною фольгою. Тут їй пощастило більше, ніж у «Нью Йоркері»: з приміщення жінка винесла дві пари взуття на 915 грн.

У тому ж 2016 році обвинувачена також вкрала дитячі речі з магазину Benetton у ТРЦ «Дрім Таун» в Києві: сукню, кофту та штани на загальну суму 1,7 тис. грн.

У суді жінка розкаялася, повністю визнала провину та просила суворо її не карати. Справу обвинуваченої суд закрив у зв’язку з втратою чинності закону. Натомість призначив один рік іспитового строку.

Микола Ш. у березні 2024 року викрав велосипед «Україна», ринкова ціна якого 1,5 тис. грн. У суді чоловік також пояснив, що зрозумів свою провину та визнає її повністю. Криворізький районний суд Дніпропетровської області закрив кримінальне провадження, оскільки злочин декриміналізовано.

Обвинувачений Віталій Х. вирішив поживитися речами в миколаївському «Епіцентрі». Так, у червні 2024 року чоловік вкрав з торгівельного центру робочі штани вартістю 1,5 тис. грн, робочу куртку за ціною 1,6 тис. грн, напівчеревики з металевими вставками вартістю 2,1 тис. грн і у доважок ліхтарик за 864 грн.

Під час суду прокурор клопотав про закриття кримінального провадження, посилаючись на декриміналізацію. Корабельний райсуд Миколаєва закрив справу за епізодом крадіжки робочих штанів, а за іншим епізодом, де сукупна вартість вкраденого перевалила за 4 тис. грн, суд призначив іспитовий строк – один рік.

Протягом лютого-березня 2024 року Оксана Т. кілька разів скоювала крадіжки товарів в «Ашані». Найбільша сума награбованого – 2,1 тис. грн, найменша – 728 грн. Жінка крала різні речі та продукти: туалетну воду, оливкову олію, два пакетики розпушувача тіста, капсули для прання, згущене молоко, сир, віскі та снеки. У суді прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження, посилаючись на нові законодавчі зміни, що набрали чинність 9 серпня року. Пустомитівський райсуд Львівської області погодився із клопотанням і закрив справу.

За клопотанням прокурора про декриміналізацію суд також закрив справу Андрія Д., який у 2022 році вкрав з миколаївського супермаркету «Таврія-В» віскі Jack Daniel's за 897 грн. Чоловік зняв магнітний чіп та сховав пляшку собі під футболку, прикривши її своєю сумкою.
У судовому реєстрі опубліковано ухвалу про негайне звільнення від покарання Олега В., який разом з напарником наприкінці червня 2020 року вкрав 50-літровий газовий балон вартістю трохи 400 грн з території домогосподарства. Пізніше, у липні він скоїв повторну крадіжку з території того ж дому, вкравши ще один такий самий газовий балон. У суді напарники по злочину щиро каялися, і суд взяв це до уваги. Кам`янець-Подільський міськрайонний суд призначив Олегу В. три роки випробувального терміну.

Олександр К. – крадій зі стажем, який промишляє цим способом заробітку ще з 1984 року. У судовому реєстрі з’явилася ухвала про декриміналізацію скоєного ним у 2023 році злочину. Чоловік вкрав з Деражнянського ЦНАПу Хмельницької області мобільний телефон працівниці. Загальна вартість завданої шкоди – 2,4 тис. грн.

У суді він лише частково визнав свою провину, розказавши, шо після скоєної крадіжки добровільно віддав мобільний телефон на вимогу поліціянтів.

Окрім того, обвинувачений заявив, що не згоден із правовою кваліфікацією вчиненого ним злочину, адже не надто обізнаний у тому, що скоїв крадіжку саме в умовах воєнного стану. При цьому Олександр К. на початок повномасштабного вторгнення відбував покарання у Херсоні. Він повідомив, що після окупації міста, російські окупанти відправили його як військовополоненого спочатку до Сімферополя, а опісля – до Ростова, з Ростова – в Бєлгород. В Україні опинився завдяки допомозі волонтерів у серпні 2023 року.

Світлана Д. у хмельницькому магазині «Булка» вкрала півлітрову пляшку віскі Ballantines Finest, сховавши її під піджак. Алкоголь коштував 360 грн. Через місяць після першої крадіжки жінка поцупила у магазині цієї ж мережі віскі Jim Beam за 400 грн. Трохи пізніше жінка вкрала ще один Ballantines Finest за 404 грн.

Згодом із крадіжки алкогольних напоїв жінка переключилася на парфуми, вкравши з магазину «Щодня» BaraKKat Rouge 540, які коштували 557 грн. Обвинувачена заявила клопотання про закриття кримінальної справи у зв’язку з декриміналізацією порушень прокурор погодився. Суд виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання обвинуваченої та закрив кримінальне провадження.

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Теги: кримінал телефон продукти засуджені в'язниця злочин магазин охорона

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