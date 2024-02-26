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lifecell запускає новий сервіс для абонентів, які можуть переносити номер до іншого оператора

Катерина Іванова
glavcom.ua
lifecell запускає новий сервіс для абонентів, які можуть переносити номер до іншого оператора
фото з відкритих джерел

Новий сервіс можливий для MNP-абонентів. Послуга MNP (Mobile Number Portability) дозволяє змінити оператора, але при цьому зберегти номер телефону

lifecell анонсував нову послугу для тих абонентів, які хочуть перейти на lifecell, але залишити при цьому свій номер телефону.

Абоненти можуть перенести свій номер від іншого мобільного оператора на будь-яку активну SIM-картку lifecell і, при цьому, продовжувати використовувати і портований номер, і номер lifecell на одній SIM.

Завдяки послузі «Закріплений номер», якщо абонент не хоче втрачати свій поточний номер телефону lifecell, він може продовжити користуватися ним разом з перенесеним номером іншого оператора на одній SIM-картці за єдиним тарифом. Таким чином немає потреби використовувати дві SIM-картки та оплачувати два тарифні плани, маючи при цьому два номери телефону.

Номер іншого мобільного оператора, який абонент переніс до мережі lifecell буде використовуватися як основний, а номер lifecell, який раніше був на SIM-картці абонента, «закріплюється» до основного номера. Щоб телефонувати та відправляти SMS із закріпленого номера, слід додавати на початку номера співрозмовника код 878.

Нагадаємо, у травні 2019 року в Україні запрацювала послуга з перенесення абонентських номерів – MNP, яка дозволяє українцям змінити оператора, але при цьому зберегти номер телефону.

Стало відомо, як підскочила ціна на sim-картки lifecell під час збою у «Київстарі».

Повідомляється, що lifecell перейде у власність французького мільярдера.

Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Наразі угода очікує перевірки регуляторів, включно із зеленим світлом від українського антимонопольного відомства. Зазначається, що остаточна ціна угоди не буде оголошена до її завершення, але вона повинна становити понад 500 мільйонів доларів. 

Читайте також: Від яких операторів тікають абоненти? Послуга перенесення номерів: підсумки 2019 року
Теги: телефон мобільні оператори мобільний зв’язок

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