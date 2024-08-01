Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Мобільні оператори заявили про неможливість виконати вимоги для блекаутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мобільні оператори заявили про неможливість виконати вимоги для блекаутів
«Київстар», Vodafone Україна і lifecell зазначили, що вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн
фото з відкритих джерел

Оператори мобільного зв'язку вказують на нестачу фахівців для обслуговування акумуляторів та генераторів та їхнє бронювання

Українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги забезпечити десять годин роботи мережі під час тривалих відключень світла. Про це 1 серпня повідомив Forbes.

Забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно, йдеться у заяві. 

«Вимоги НЦУ (Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. – «Главком») потребують чіткої взаємодії з енергетиками й повної перебудови інфраструктури в частині енергозабезпечення та розміщення обладнання», – сказано у реакції мобільних операторів.

Для виконання вимог потрібна електроенергія протягом часу, необхідного для повного заряджання акумуляторів. Для цього потрібні дозволи від обленерго на збільшення потужності. Для зарядки акумуляторів, які будуть живити базові станції протягом десяти годин, потрібно близько 2,8 ГВт*год електроенергії на добу.

«Для цього потрібно задіяти потужність по суті одного енергоблоку АЕС», – зазначили компанії.

Також оператори вказали на нестачу фахівців для обслуговування акумуляторів та генераторів та їхнє бронювання. 

«За приблизними підрахунками, потрібно додатково найняти десятки тисяч працівників», – заявили вони.

Будівельні й санітарні норми забороняють встановлювання генераторів та акумуляторів на дахах будівель, де розташовано більшість базових станцій.

Також виконання вимог ускладнюється недостатньою на ринку кількістю акумуляторів та генераторів, необхідністю закуповувати їх за кордоном, ускладненою логістикою і тривалим часом поставок з-за кордону.

Крім того, впливає процедура оренди державного та комунального майна, щоб розширювати площу, необхідну для додаткових шаф з батареями.

«Розширення орендованої площі вимагає участі в аукціонах на Prozorro і займає у середньому шість місяців», – сказано у заяві.

Під час блекаутів навантаження базових станцій зростає подекуди у три-чотири рази, що впливає на швидкість та якість інтернету, а інколи й на його доступність, оскільки більш пріоритетним є голосовий звʼязок.

«Під час знеструмлень неможливо забезпечити показники якості, про які йдеться в розпорядженні», – зауважили оператори.

«Київстар», Vodafone Україна і lifecell зазначили, що вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн, збільшивши в кілька разів ресурси для автономної роботи мереж порівняно з 2022 роком.

Нагадаємо, НЦУ зобов'язав мобільних операторів обладнати акумуляторами та генераторами 100% базових станцій до 1 лютого 2025 року, гарантуючи десять годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. До 1 грудня 2024 року оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години. 

Нагадаємо, мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

Читайте також: Влітку без світла: що чекає нас узимку? Розбір з енергетичним радником прем’єр-міністра
Теги: Vodafone Київстар мобільний зв’язок ProZorro блекаут Україна інтернет мобільні оператори електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Питання щодо дозволу завдавати ударів західною зброєю по території Росії все частіше знаходить підтримку серед західних лідерів»
Удари вглиб Росії. Рішення партнерів, яке дасть право на стратегічний успіх України
24 липня, 15:24
«Потенціал нашої перемоги – у здатності змін, адаптуванні до мінливих реалій війни»
Чи здатна Україна адаптуватись до війни, що постійно змінюється?
Сьогодні, 16:00
Бити по лікарнях Росія тренувалась на сирійському Ідлібі, а на «Охматдит» впала «антиракета»
«Чотири шпиталі за 12 годин». Як Росія тренувалася бити по Охматдиту тема №1
10 липня, 14:11
«Енергетика не буде мати інвестицій, якщо на кожну інвестовану гривню не буде повернення капіталу», – підсумувала членкиня НКРЕКП
НКРЕКП запропонувало шляхи термінового вирішення боргової кризи на енергоринку
8 липня, 17:27
4 липня окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району
Російська атака на Одещину 4 липня: кількість загиблих зросла
7 липня, 13:12
Володимир Зеленський та система ППО Patriot
Зеленський просив сім систем Patriot. НАТО має «дуже позитивні» новини для України
9 липня, 11:19
Шольц заявив, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ
Удари західною зброєю по РФ: Шольц відповів на заклик Зеленського
12 липня, 11:28
Кабмін покращить алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла
Уряд заборонив вимикати світло на прифронтових територіях
18 липня, 14:42
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Графіки відключень світла на 23 липня: де і коли не буде електроенергії
22 липня, 18:02

Бізнес

Мобільні оператори заявили про неможливість виконати вимоги для блекаутів
Мобільні оператори заявили про неможливість виконати вимоги для блекаутів
Гетманцев оголосив хрестовий похід на провайдерів інтернету
Гетманцев оголосив хрестовий похід на провайдерів інтернету
Без виплати боргів інвесторам будівництво нових потужностей зеленої енергетики буде повільним – експерт
Без виплати боргів інвесторам будівництво нових потужностей зеленої енергетики буде повільним – експерт
Зниження вантажних тарифів може підвищити ефективність роботи «Укрзалізниці» – Центр транспортних стратегій
Зниження вантажних тарифів може підвищити ефективність роботи «Укрзалізниці» – Центр транспортних стратегій
Компанії Порошенка, Косюка, Пінчука і Ахметова. Названо топ-10 лідерів переробної галузі
Компанії Порошенка, Косюка, Пінчука і Ахметова. Названо топ-10 лідерів переробної галузі
Скількох співробітників забронював бізнес у «Дії»: офіційні дані
Скількох співробітників забронював бізнес у «Дії»: офіційні дані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua