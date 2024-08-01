Мобільні оператори заявили про неможливість виконати вимоги для блекаутів

«Київстар», Vodafone Україна і lifecell зазначили, що вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн

Оператори мобільного зв'язку вказують на нестачу фахівців для обслуговування акумуляторів та генераторів та їхнє бронювання

Українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги забезпечити десять годин роботи мережі під час тривалих відключень світла. Про це 1 серпня повідомив Forbes.

Забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно, йдеться у заяві.

«Вимоги НЦУ (Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. – «Главком») потребують чіткої взаємодії з енергетиками й повної перебудови інфраструктури в частині енергозабезпечення та розміщення обладнання», – сказано у реакції мобільних операторів.

Для виконання вимог потрібна електроенергія протягом часу, необхідного для повного заряджання акумуляторів. Для цього потрібні дозволи від обленерго на збільшення потужності. Для зарядки акумуляторів, які будуть живити базові станції протягом десяти годин, потрібно близько 2,8 ГВт*год електроенергії на добу.

«Для цього потрібно задіяти потужність по суті одного енергоблоку АЕС», – зазначили компанії.

Також оператори вказали на нестачу фахівців для обслуговування акумуляторів та генераторів та їхнє бронювання.

«За приблизними підрахунками, потрібно додатково найняти десятки тисяч працівників», – заявили вони.

Будівельні й санітарні норми забороняють встановлювання генераторів та акумуляторів на дахах будівель, де розташовано більшість базових станцій.

Також виконання вимог ускладнюється недостатньою на ринку кількістю акумуляторів та генераторів, необхідністю закуповувати їх за кордоном, ускладненою логістикою і тривалим часом поставок з-за кордону.

Крім того, впливає процедура оренди державного та комунального майна, щоб розширювати площу, необхідну для додаткових шаф з батареями.

«Розширення орендованої площі вимагає участі в аукціонах на Prozorro і займає у середньому шість місяців», – сказано у заяві.

Під час блекаутів навантаження базових станцій зростає подекуди у три-чотири рази, що впливає на швидкість та якість інтернету, а інколи й на його доступність, оскільки більш пріоритетним є голосовий звʼязок.

«Під час знеструмлень неможливо забезпечити показники якості, про які йдеться в розпорядженні», – зауважили оператори.

«Київстар», Vodafone Україна і lifecell зазначили, що вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн, збільшивши в кілька разів ресурси для автономної роботи мереж порівняно з 2022 роком.

Нагадаємо, НЦУ зобов'язав мобільних операторів обладнати акумуляторами та генераторами 100% базових станцій до 1 лютого 2025 року, гарантуючи десять годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. До 1 грудня 2024 року оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години.

Нагадаємо, мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.