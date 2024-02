Інвестиції $600 млн в Україну: керівники Veon і «Київстар» оголосили про плани

Помпео пояснив рекордні інвестиції Veon і «Київстар» у відбудову держави

Глобальний цифровий оператор Veon разом із компанією Київстар оголосили про інвестиції розміром $600 млн протягом 2024–2026 років задля відбудови України. Про це стало відомо під час візиту керівників компанії до Києва минулого тижня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Делегація у складі засновника Veon Оггі Фабели, генерального директора Veon Group Каана Терзіоглу та члена Наглядової ради директорів Київстар, держсекретаря США Майка Помпео нещодавно зустрілася в Києві з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, послом США в Україні Бріджит Брінк і заступницею посла Нідерландів в Україні Есселін Ван Ертен.

У межах продовження кампанії Invest in Ukraine NOW! Veon і Київстар провели бізнес-інвестиційний форум "B2U: Business to Ukraine" у Києві. Під час цього заходу понад 100 провідних представників українського бізнесу обговорили питання покращення інвестиційного клімату в країні, який сприятиме притоку представників міжнародного бізнесу в Україну, посилюючи економічну стійкість країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майк Помпео заявив, що вірить у перемогу України та її підтримку з боку США незалежно від імені наступного президента. Також він назвав Київстар «чудовою моделлю» для західних інвестицій, котрі знадобляться Україні під час відбудови її економіки.

«Незважаючи на те, хто виграє президентські вибори через кілька місяців у США, ми надамо необхідні інструменти, щоб Україна перемогла. Це важливо для Європи, це має значення і для моєї країни. Хороші хлопці мають перемогти, а хороші хлопці – це український народ», – зазначив Помпео. Він заявив про неприпустимість перемоги диктатури, адже «світ опиниться в дуже поганому стані».

Гендиректор Veon Group Каан Терзіоглу підкреслив, що компанія не сумнівалася у необхідності підтримки України та закриття бізнесу на території держави-агресора.

«З перших днів повномасштабної війни Veon допомагає Україні. Я хотів би подякувати нашим міжнародним інвесторам за підтримку нашого виходу з ринку росії, який ми реалізували ще в жовтні 2023 року, і непохитну зосередженість на інвестуванні в Україну, включаючи зобов’язання розміром 600 мільйонів доларів США. Ми будемо працювати цілодобово, щоб забезпечити перемогу, успішне та надихаюче майбутнє країни», – наголосив Терзіоглу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Завдяки підтримці компанії-засновника Veon, баченню Наглядової ради Київстар, яка з приєднанням пана секретаря Помпео тепер є сильнішою ніж будь-коли, а також непохитній відданості нашої 4000-ї команди професіоналів і безперервній вдячності наших 24 мільйонів клієнтів, Київстар є найкращим прикладом компанії, котра приймає виклик відбудови України вже сьогодні, долаючи всі труднощі та ні на мить не втрачаючи концентрації», – додав генеральний директор Київстар Олександр Комаров.

Також Майк Помпео провів особисту зустріч із колективом Київстар, під час якої зокрема заявив, що вражений стійкістю команди компанії, котра здолала наслідки безпрецедентної для світового телекому хакерської атаки та відновила надання сервісів.

«Я щиро радий повернутися до Києва – тепер як частина сім’ї Veon, як член Наглядової ради Київстар. Україна має виграти цю війну не лише на полі бою, але й економічно. Приватний бізнес, зокрема міжнародні інвестори, відіграють вирішальну роль у забезпеченні цієї перемоги, яку, я впевнений, розуміють і цінують усі акціонери. Мене надихає неймовірна відданість Veon і Київстар, а також інших компаній приватного сектору бізнесу, які продовжують вірно служити народу України попри всі складнощі», – підсумував Помпео.

Торік Київстар вклав щонайменше $174 млн у капітальні інвестиції та розраховує розширити масштаб майбутніх інвестицій з $600 млн за три роки до $1 млрд протягом п'яти років за сприятливих ринкових умов.