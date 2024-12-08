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В Україні впали ціни на один із ключових овочів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні впали ціни на один із ключових овочів
На початку грудня 2023 року виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні
фото з відкритих джерел

Знижувати ціни продавці змушені через помітне зниження попиту в даному сегменті овочів

В Україні знизилися ціни на ріпчасту цибулю. Причиною зниження вартості аналітики проєкту EastFruit називають зниження попиту в даному сегменті.

Так, на сьогодні, цибуля коштує 10-16 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Аналітики зазначають, що ближче до вихідних оптові партії овочу в Україні вже реалізуються за цінами, що поступаються показникам попереднього сезону.

«Знижувати ціни продавці змушені через помітне зниження попиту в даному сегменті. У той же час, якість цибулі у сховищах стрімко погіршується, через що її власники знижують ціни, щоб таким чином стимулювати темпи збуту та скоріше розпродати наявні обсяги такої продукції», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що більшість фермерів вважають за краще утримуватися від продажу цибулі, посилаючись на вкрай низькі ціни. Адже на початку грудня 2023 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні.

Нагадаємо, що біржові ціни на каву сорту арабіку зросли до максимуму. Про це повідомив Bloomberg. Причина зростання цін – побоювання з приводу нестачі поставок, спричиненої посухою в Бразилії.

Також світові ціни на вершкове масло у листопаді досягли нового рекордного максимуму. Зростання пов’язане з сильним внутрішнім та міжнародним попитом.

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Теги: економіка гроші продукти ціни їжа українці Україна магазин овочі

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