На Запоріжжі окупанти у школі збирали гроші на війну – Центр нацспротиву

Окупанти на Запоріжжі збирали у школярів гроші

У одній із шкіл на тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни під виглядом волонтерів збирали гроші на війну проти України

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю». Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Згідно з інформацією, так звані волонтери з Росії фактично примушували батьків здавати гроші на підтримку окупаційних військ. Тим часом молодші школярі під наглядом вчителів малювали листівки для російських військових, а старшокласники писали листи за заздалегідь продиктованими текстами.

За організацію цієї пропагандистської акції відповідає так званий департамент освіти окупаційної адміністрації та «волонтерська рота бойового братерства».

«Усе це є не лише спробою промивання мізків українським дітям, а й демонстративною акцією, покликаною створити ілюзію підтримки окупантів місцевим населенням», – зазначено в повідомленні.

Наприкінці повідомлення Центр національного спротиву закликав громадян ігнорувати ініціативи окупантів і повідомляти про випадки колаборації.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай.

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.