Масові номери для ФОПів: скільки бізнесів об’єднує один контакт

Найбільшу кількість масових номерів зафіксовано в Києві

Якщо під час реєстрації щонайменше п’яти ФОПів зазначено один і той самий телефонний номер, його вважають масовим. В Україні таких контактів – тисячі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Наразі зафіксовано 3 368 масових номерів, які використовувалися для реєстрації підприємців. Абсолютний лідер пов’язаний одразу з 1 549 активними ФОПами. На другий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а третій у списку охоплює 773 ФОПи. Отже, один контакт може об’єднувати сотні формально окремих бізнесів.

Найбільшу кількість масових номерів зафіксовано в Києві – 1 020, що становить майже третину від загальної кількості. Далі розташувалися Харківська область – 741 (22%), Київська – 640 (19%) та Дніпропетровська – 595 (18%). Водночас слід враховувати, що один і той самий масовий номер може використовуватися підприємцями в різних регіонах одночасно.

Найчастіше масові телефони використовують підприємці у сфері роздрібної торгівлі – 2 013 номерів. Значно менше, але теж сотні – в оптовій торгівлі (963), ІТ (922), HoReCa (787) та нерухомості (617). При цьому один номер може фігурувати одразу у кількох видах діяльності.

Варто зазначити, що 3 380 номерів – масові як для ФОПів, так і для компаній. Це номери, які «обслуговують» щонайменше п'ять компаній і п'ять ФОПів одночасно.

До слова, 59,88 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці до бюджету торік. Це на 9% більше, ніж у 2024 році.