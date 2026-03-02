Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Масові номери для ФОПів: скільки бізнесів об’єднує один контакт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масові номери для ФОПів: скільки бізнесів об’єднує один контакт
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільшу кількість масових номерів зафіксовано в Києві

Якщо під час реєстрації щонайменше п’яти ФОПів зазначено один і той самий телефонний номер, його вважають масовим. В Україні таких контактів – тисячі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Наразі зафіксовано 3 368 масових номерів, які використовувалися для реєстрації підприємців. Абсолютний лідер пов’язаний одразу з 1 549 активними ФОПами. На другий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а третій у списку охоплює 773 ФОПи. Отже, один контакт може об’єднувати сотні формально окремих бізнесів.

Масові номери для ФОПів: скільки бізнесів об’єднує один контакт фото 1

Найбільшу кількість масових номерів зафіксовано в Києві – 1 020, що становить майже третину від загальної кількості. Далі розташувалися Харківська область – 741 (22%), Київська – 640 (19%) та Дніпропетровська – 595 (18%). Водночас слід враховувати, що один і той самий масовий номер може використовуватися підприємцями в різних регіонах одночасно.

Найчастіше масові телефони використовують підприємці у сфері роздрібної торгівлі – 2 013 номерів. Значно менше, але теж сотні – в оптовій торгівлі (963), ІТ (922), HoReCa (787) та нерухомості (617). При цьому один номер може фігурувати одразу у кількох видах діяльності.

Варто зазначити, що 3 380 номерів – масові як для ФОПів, так і для компаній. Це номери, які «обслуговують» щонайменше п'ять компаній і п'ять ФОПів одночасно.

До слова, 59,88 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці до бюджету торік. Це на 9% більше, ніж у 2024 році. 

Читайте також:

Теги: ФОП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині
Майже весь єдиний податок торік сплатили ФОПи третьої групи: статистика
25 лютого, 09:24
Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд
ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту
13 лютого, 12:11
За даними агентства, українська влада намагається зробити податковий законопроєкт менш жорстким
ПДВ для ФОПів. Україна намагається пом’якшити вимоги МВФ – Bloomberg
6 лютого, 16:37

Бізнес

Масові номери для ФОПів: скільки бізнесів об’єднує один контакт
Масові номери для ФОПів: скільки бізнесів об’єднує один контакт
Металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM
Металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM
Оновлена наглядова рада «Енергоатома» обрала очільницю
Оновлена наглядова рада «Енергоатома» обрала очільницю
Повернення попереднього рівня прайс-кепів може знову обмежити імпорт – експерт
Повернення попереднього рівня прайс-кепів може знову обмежити імпорт – експерт
«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
«Укрпошта» виставила на аукціон нерухомість на майже 250 млн грн
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка
Якщо не домовимося про відтермінування щодо СВАМ, втратимо європейські ринки збуту – експертка

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua