Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту
Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд
скриншот з відео телеканалу «Рада»

МВФ вимагає запровадити обов’язковий ПДВ для ФОПів на спрощеній системі

Кабінет міністрів не буде подавати цього місяця до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для фізичних осіб – підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко під час години запитань до уряду.

Глава уряду не уточнила, коли уряд внесе відповідний документ у Раду.

Варто зазначити, що засідання Верховної Ради, заплановане на 12 лютого, так і не відбулося. Причиною цьому став брак голосів. Тим часом народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що парламент не зміг зібратися через нібито небажання голосувати за вимоги МВФ. За його словами, депутати «всіма силами показують відсутність бажання».

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Глава МВФ наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Як повідомлялося, Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд у межах кредитної програми.

До слова, Україна працює над тим, щоб її бюджет міг витримати довгострокові витрати на безпеку, паралельно просуваючи програму з МВФ як основу для масштабної підтримки Євросоюзу та відновлення інвестицій.

Читайте також:

Теги: ФОП ПДВ Кабмін Юлія Свириденко МВФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з рішенням уряду, гроші, за які буде куплено залізничні вагони, надійдуть Мінрозвитку
Уряд переспрямував понад 1,41 млрд грн на купівлю пасажирських вагонів
Сьогодні, 10:15
Свириденко повідомила про перерахунок плати за комунальні послуги
Несправедливі платіжки за комунальні послуги: уряд ухвалив рішення
30 сiчня, 20:08
Корецький, Свириденко та Зеленський провели переговори
Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу
29 сiчня, 15:31
Із 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
27 сiчня, 19:42
Гроші можна буде витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії
Деякі ФОПи можуть отримати виплату до 15 тис. грн
23 сiчня, 20:56
Свириденко повідомила про розгортання опорних пунктів з урахуванням чисельності населення
Уряд вніс зміни в роботу «Пунктів незламності»
19 сiчня, 21:34
Міністр економіки України Олексій Соболєв: без зростання економіки Україна не потягне оборону
Мінекономіки: Україна ставить безпеку вище економіки, спираючись на МВФ
19 сiчня, 19:11
У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, працюють пункти незламності
По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко
17 сiчня, 13:48
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
15 сiчня, 23:02

Особисті фінанси

ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту
ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту
Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані
Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
Бібліотекарі звернулися до влади із закликом переглянути їхні зарплати
Бібліотекарі звернулися до влади із закликом переглянути їхні зарплати
Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини

Новини

Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua