ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту

Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд

МВФ вимагає запровадити обов’язковий ПДВ для ФОПів на спрощеній системі

Кабінет міністрів не буде подавати цього місяця до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для фізичних осіб – підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко під час години запитань до уряду.

Глава уряду не уточнила, коли уряд внесе відповідний документ у Раду.

Варто зазначити, що засідання Верховної Ради, заплановане на 12 лютого, так і не відбулося. Причиною цьому став брак голосів. Тим часом народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що парламент не зміг зібратися через нібито небажання голосувати за вимоги МВФ. За його словами, депутати «всіма силами показують відсутність бажання».

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Глава МВФ наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Як повідомлялося, Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд у межах кредитної програми.

До слова, Україна працює над тим, щоб її бюджет міг витримати довгострокові витрати на безпеку, паралельно просуваючи програму з МВФ як основу для масштабної підтримки Євросоюзу та відновлення інвестицій.