Металурги показали представникам ЄС наслідки запровадження екоподатку CBAM

Каметсталь і представництво ЄС обговорили необхідність змінити підхід до екоподатку СВАМ

Металургійний комбінат «Каметсталь» відвідала делегація Представництва ЄС в Україні, яка ознайомилася з роботою підприємства в умовах війни, нестабільного енергопостачання, складної логістики та регуляторних викликів ЄС.

Під час візиту представники Євросоюзу поспілкувалися з генеральним директором комбінату Олександром Третьяковим, відвідали виробничі цехи та на власні очі побачили, як підприємство підтримує виробництво попри постійні ризики та обмеження.

Керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Нікола Сібона зазначив, що візит став частиною прямого діалогу з українськими металургійними підприємствами та дав змогу безпосередньо оцінити умови, в яких нині працює галузь. За його словами, європейська сторона побачила, як виробничі процеси адаптуються до поточних викликів, зберігаючи операційну стійкість.

Окрему увагу під час зустрічей на комбінаті приділили ризикам запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) для української металургії.

Представники підприємства та трудового колективу наголосили, що в умовах війни цей інструмент створює додаткові фінансові й технічні бар’єри для галузі, яка працює на межі можливостей

На підприємстві зазначили, що вже фіксуються перші негативні наслідки - скорочення закупівель українського металопрокату в ЄС, а також зменшення імпорту чавуну й заготовки через переорієнтацію європейських споживачів на альтернативних постачальників.

У Каметсталі вважають, що для України мають бути передбачені особливі умови запровадження CBAM, зокрема відтермінування його повноцінного застосування.

Одним із можливих рішень підприємство називає зміну підходу до фінансування декарбонізації важкої промисловості - з акумулюванням CBAM-платежів за українську продукцію на спеціальних рахунках у ЄС і подальшим спрямуванням цих коштів на проєкти модернізації та зниження викидів українських виробників.