ПДВ для ФОПів. Україна намагається пом’якшити вимоги МВФ – Bloomberg

У разі ухвалення законопроєкту фізичні особи-підприємці з річним доходом понад 1 млн грн платитимуть ПДВ

Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд у межах кредитної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, українська влада намагається зробити законопроєкт менш жорстким, ніж передбачалося раніше. Ініціатива викликала спротив з боку президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та значної частини народних депутатів, оскільки документ вважають політично та соціально чутливим.

Зазначається, що, попри попередню згоду на умови МВФ, Україна почала переглядати підхід. За інформацією джерел, Зеленський у приватному порядку розкритикував міністра фінансів Сергія Марченка за готовність прийняти настільки непопулярні вимоги фонду.

Первинний варіант законопроєкту передбачав запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн грн. Такі ФОП широко використовуються українським бізнесом, зокрема для оптимізації податкового навантаження. Однак тепер Мінфін готує пом’якшену версію, яка передбачає підвищення порогу до 2 млн грн або 4 млн грн на рік. Українська сторона схиляється до чотириразового збільшення, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Подання законопроєкту до Кабінету міністрів, яке планували минулого місяця, перенесли на 10 лютого. МВФ наразі публічно не коментує хід переговорів. Водночас, за словами джерел, фонд демонструє більшу гнучкість у діалозі з Києвом, намагаючись зберегти чинну програму фінансування.

Крім податкових питань, українська влада також порушує перед МВФ тему пом’якшення правил щодо політично значущих осіб (PEP). Зокрема, обговорюється можливість обмежити довічний статус PEP для колишніх чиновників, який нині викликає невдоволення серед депутатів і держслужбовців. Водночас такі зміни можуть суперечити стандартам FATF та викликати занепокоєння у Брюсселі щодо антикорупційних зобов’язань України.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Керівниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

До слова, з 19 січня 2026 року набув чинності наказ Міністерства юстиції, який відновив публікацію відкритих даних ЄДР щодо компаній, ФОПів та громадських формувань. Наразі в Україні зареєстровано 2 181 217 фізичних осіб-підприємців. Менш ніж за місяць їх кількість зросла приблизно на 6 тис.