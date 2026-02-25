Головна Гроші Економіка
Майже весь єдиний податок торік сплатили ФОПи третьої групи: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині
фото: glavcom.ua

80% усієї суми єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці третьої групи

59,88 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці до бюджету торік. Це на 9% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що 80% усієї суми єдиного податку сплатили підприємці третьої групи – 47,84 млрд грн. Загалом 1,63 млн чинних платників єдиного податку налічується в Україні, та майже половина з них – 800 тис. осіб – працюють саме на третій групі. Підприємці цієї категорії сплачують 3% доходу, якщо є платниками ПДВ, або 5% – якщо працюють без ПДВ.

інфографіка: «Опендатабот»

Варто зазначити, що кількість ФОПів третьої групи за рік змінилася не суттєво: 798,3 тис. підприємців наприкінці 2024 року проти 801,5 тис. наприкінці 2025-го. Водночас сума сплаченого ними податку зросла на 6,5%.

11,5 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи другої групи – 19% від загальної суми надходжень. Це на 20% більше, ніж у 2024 році. Частково це пояснюється підвищенням фіксованої ставки: якщо у 2024 році підприємці другої групи сплачували 1420 грн на місяць, то у 2025-му – вже 1600 грн. Кількість платників цієї групи також зросла – на 4% за рік.

Натомість перша група продовжує скорочуватися. За рік таких підприємців поменшало на 19% – до 165,7 тис. ФОПів. Відповідно, на 15% зменшилася і сума сплаченого ними податку. Загалом вони перерахували 537 млн грн – менш як 1% від усіх надходжень єдиного податку. Ставка для першої групи залишилася незмінною – 302,8 грн на місяць.

Платники четвертої групи – фермерські господарства – у 2025 році більш ніж удвічі збільшили суму сплаченого податку, до 5,93 млн грн. При цьому фермерів за рік суттєво поменшало: близько 700 підприємців проти приблизно 800 роком раніше.

інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у столиці. Київські ФОПи торік перерахували 13,2 млрд грн – це 22% від загальної суми. Далі йдуть Львівщина з 5,4 млрд грн (9%) та Дніпропетровщина з 5,2 млрд грн (9%).

Столиця лідирує і за окремими групами: у третій групі майже чверть усіх надходжень – 11,6 млрд грн – забезпечили саме київські підприємці. У другій групі Київ також попереду з 1,5 млрд грн. Водночас у першій групі найбільше сплатили підприємці з Одещини – 48 млн грн. У четвертій групі серед фермерів лідирує Волинь, за нею – Хмельниччина та Миколаївщина.

інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Глава МВФ наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Як повідомлялося, Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд у межах кредитної програми.

До слова, Україна працює над тим, щоб її бюджет міг витримати довгострокові витрати на безпеку, паралельно просуваючи програму з МВФ як основу для масштабної підтримки Євросоюзу та відновлення інвестицій.

